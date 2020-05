Pandemie e Coronavirus, come è stata sconfitta l’Influenza Spagnola?

Influenza Spagnola: come è stata debellata e sconfitta? Cosa sappiamo sulla pandemia più simile al Covid-19 di cui abbiamo memoria.

Si è parlato spesso del paragone tra l’influenza Spagnola con il Coronavirus. Due pandemie che hanno colpito il mondo intero causando milioni di morti. Ma ciò che tutti si domandano è come è stata debellata la Spagnola e quindi, di riflesso, di come potremo dire addio al Coronavirus. La Spagnola colpì il mondo intero tra il 1918 e il 1920 e, sebbene non si sappiano i numeri precisi, pare uccise decine di milioni di persone nel mondo. Infettò circa 500milioni di persone e pare che ridusse anche l’aspettativa di vita di circa 12 anni. La Spagnola, inoltre, pare che diversamente dagli altri virus influenzali, andò a colpire prevalentemete ragazzi giovani, sani.

Che somiglianze ci sono tra la Spagnola e il Coronavirus

Oggi i nostri esperti stanno cercando di capire quali e se esistono delle correlazioni tra l’Influenza Spagnola e la pandemia da Covid-19, confrontando anche con altri focolai pandemici come quelli della SARS o della MERS. Ma come è sparita la Spagnola dal nostro mondo? Come prima cosa dobbiamo sapere che si chiamò così non perché colpì la Spagna, ma perché i media iberici furono gli unici a parlarne visto che l’epidemia scattò alla fine della Prima Guerra Mondiale e solo la Spagna rimase neutrale. Quindi solo qui la stampa era libera di parlare non solo delle vicende belliche, ma anche della pandemia. Pare che le origini di questa pandemia siano legate al virus influenza H1N1 di origine aviaria. Secondo quanto riporta il Corriere.it molte delle morti legate al Coronavirus sono per via di una polmonite molto severa che va a colpire un sistema immunitario già indebolito dalla lotta con il virus. Proprio come è successo in parte con la Spagnola che colpiva la popolazione in un periodo di carestie e scarse condizioni igieniche legate proprio alla guerra.

Come è finita l’influenza spagnola?

Per quanto riguarda la fine della pandemia i dati non sono certi. Pare che ci furono tre ondate, una di media intensità, una molto forte e a seguito di quella il numero degli infetti calò bruscamente, andando quasi a sparire del tutto. Secondo diverse ricerche, come riporta ilCorriere e anche Wikipedia, potrebbe essere legato al fatto che i medici avevano capito come prevenire e come curare la polmonite che si sviluppava con la Spagnola.

Un’altra ipotesi invece parla di una mutazione rapida del virus verso una forma molto meno letale. Si tratterebbe di un comportamento classico dei virus patogeni, poiché coloro che sono copiti dei ceppi più pericolosi e violenti, purtroppo, scompaiono.