Maurizio Battista, Poco di Tanto: chi è la moglie Alessandra Moretti?

Poco di Tanto è il nuovo format di Maurizio Battista in onda questa sera. Ma chi è la donna che gli fa battere il cuore? Chi è sua moglie?

Se dietro ad ogni grande uomo c’è sempre una grande donna, chi è la moglie di Maurizio Battista? Il comico romano è il protagonista di Poco di Tanto, un nuovo format che va in onda questa sera, giovedì 14 maggio, su Rai2 per tre prime serate all’insegna del divertimento e della comicità. Ma in tanti aneddoti che lui racconta c’è anche spazio per la vita familiare e proprio la moglie di Maurizio Battista, Alessandra Moretti, è una donna molto particolare tutta da scoprire.

Chi è Alessandra Moretti, la compagna del comico romano

33 anni, Alessandra Moretti è la compagna e moglie del comico Maurizio Battista. È una attrice professionista e l’abbiamo anche vista nel film Universitari, di Moccia. I due si sono conosciuti proprio sul lavoro. Maurizio e Alessandra stavano infatti lavorando entrambi ad una pièce teatrale quando tra i due è scattato l’amore. Un coinvolgimento talmente forte che ha portato Battista a lasciare la sua seconda moglie proprio per la Moretti. Un amore che ha avuto bisogno di tempo, ma che ora è saldo. Nella loro storia d’amore c’è stato anche un momento di crisi. All’epoca il comico era nel cast del Grande Fratello e aveva già avuto una figlia, Anna, nel 2016. Una crisi che però è stata ampiamente superata proprio all’interno del programma e che oggi non lascia strascichi.

Poco di Tanto: di cosa parla il nuovo spettacolo di Maurizio Battista?

Parlando poi di Poco di Tanto, il nuovo forma di Maurizio Battista che vedremo questa sera in televisione sappiamo che l’idea era quella di raccontare i valori con cui è cresciuto il comico insieme ad altri attori. Ma per via dell’emergenza Coronavirus, il cast si è ridotto a lui da solo accompagnato da filmati d’epoca e una scenografia cha spazia tra gli anni ‘60, ‘70, ‘80. Quelli in cui è cresciuto lui. Si parla delle mode, dell’evoluzione della famiglia italiana, del ruolo della donna, dell’arrivo della televisione, del rapporto genitori figli…