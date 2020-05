Uomini e Donne, Pamela Berretta è una delle protagoniste indiscusse del Trono Over, ma com’era nel passato? Ecco lo scatto inedito.

Non ha bisogno di presentazioni, Pamela Barretta. Entrata nel mondo della televisione in seguito alla sua partecipazione a Uomini e Donne, la bellissima dama ha saputo conquistare, sin da subito, l’attenzione dei cavalieri del parterre. In effetti, la Barretta vanta di una bellezza davvero stratosferica. Che, com’è giusto che sia, non è assolutamente passata inosservata. Soprattutto agli occhi di Enzo Capo, pensate. Appena giunto in trasmissione, l’imprenditore napoletano ha messo gli occhi su di lei. E, come ben sapete, non li ha più staccati. Certo, a quanto pare, tra di loro, la relazione non è andata a buon fine, ma, data la sconfinata bellezza della pugliese, non escludiamo affatto che sia rimasto impressionato da questo ‘dettaglio’. A proposito di questo, siete curiosi di vedere Pamela nel passato? O, per meglio dire, com’è cambiata nel corso degli anni? Scopriamolo insieme.

Pamela Barretta di Uomini e Donne, spunta uno scatto inedito: com’è cambiata

Con la sua bellezza, Pamela Barretta ha fatto girare la testa ad un bel po’ di cavalieri del parterre di Uomini e Donne. Giunta in trasmissione per trovare l’amore, la giovane pugliese è riuscita facilmente a farsi notare. D’altronde, dalla sua parta, la Barretta vanta di un carattere davvero da inviare e un fascino più unico che raro. Ecco, ma vi siete mai chiesti come fosse nel passato? Se adesso Pamela è straordinaria, come sarà mai stata qualche anno fa? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, sul suo canale social ufficiale, ha condiviso scatti inediti che risalgono a diversi anni fa. Su Instagram, infatti, l’ex dama di Uomini e Donne vanta di un successo davvero assoluto. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, spuntano degli scatti davvero inediti. Eccone uno.

Risale a ben 5 anni fa questo scatto, eppure un dettaglio balza subito agli occhi: la straordinaria bellezza di Pamela. Nonostante siano passati diversi anni dallo scatto di questa foto, l’ex dama di Uomini e Donne è rimasta praticamente uguale. Certo, il colore dei suoi capelli, da come si può chiaramente vedere, è completamente diverso. Ma Pamela è rimasta sempre uguale nel corso di questi lunghi cinque anni. Non lo pensate anche voi?

La storia d’amore con Enzo Capo

Si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. E, da quel momento, non si sono più lasciati. Per circa cinque mesi, hanno vissuto una splendida storia d’amore. Interrotta, come hanno raccontato entrambi in una recente puntata del dating show, in seguito ad un’incomprensione.