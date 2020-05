Ilary Blasi e Francesco Totti, allenamento di coppia molto ‘particolare’: il video che i due hanno appena pubblicato su Instagram è davvero imperdibile, ecco cosa hanno fatto.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono davvero una bellissima coppia. Sposati da 15 anni, i due hanno costruito una splendida famiglia, con i loro tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Negli ultimi tempi, poi, in casa ci sono stati due nuovi arrivi, ovvero il gatto Donna Paola e una tenerissima capretta. Se da un lato Totti ha scritto la storia della Roma, dall’altro lato anche Ilary è molto apprezzata nel suo lavoro di conduttrice soprattutto per la sua simpatia e la sua genuinità, olre che per la sua incredibile bellezza. La showgirl è piuttosto presente e attiva anche sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre 1 milione di followers e lei lo aggiorna più o meno quotidianamente, pubblicando foto e video della sua vita familiare e del suo lavoro. Non mancano immagini di lei e suo marito, oltre che dolci dediche ai suoi figli. Poco fa, però Francesco e Ilary hanno condiviso con i loro followers un video davvero imperdibile, in cui si cimentano in un ‘particolare’ allenamento di coppia: ecco le immagini!

Totti e Ilary Blasi, l’allenamento di coppia è molto ‘particolare’: video imperdibile su Instagram

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno sempre dimostrato grande complicità e anche con l’utimo video pubblicato su Instagram non sono stati da meno. La coppia è davvero unita e innamorata e poco fa si è cimentata anche in un allenamento davvero ‘particolare’. I due si sono stesi su un tappetino sul pavimento e hanno fatto un esercizio davvero complicato. Si tratta di una serie di addominali fatti in contemporanea in una posizione particolare, una cosa che non sembra affatto semplice da realizzare. Con questo video, Totti e Ilary hanno dimostrato ancora una volta di essere in grande sintonia, ma soprattutto di aver voglia di divertirsi insieme. “Pandemia fase 2”, ha scritto la Blasi nella didascalia del suo post, con un tono chiaramente ironico, accompagnando le sue parole con l’emoticon che ride a crepapelle.

Il video della coppia è diventato subito virale sul web, raggiungendo in poco tempo centinaia di migliaia di visualizzazioni. Tra i tantissimi commenti, arrivati, impossibile non notare quello del ‘pupone’, che scherza con la moglie: “Pensavi che non ce la facevo eh??”, ha scritto l’ex calciatore, regalando un sorriso ai suoi tantissimi fan.