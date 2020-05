Vincenzo Salemme: chi sono i suoi fratelli e che titolo di studio ha conseguito il noto attore napoletano.

Vincenzo Salemme è uno degli attori e comici più amati del nostro Paese. Napoletano doc, è nato a Bacoli, il 24 luglio del 1957, da padre avvocato e mamma maestra di scuole elementari. Forse non tutti sanno che l’attore ha tre fratelli, Antonio, Ernesto e Stefano: di loro non abbiamo molte informazioni, se non che Vincenzo è il secondogenito della famiglia. Il 1976 è l’anno del debutto di Salemme come attore: scritturato dalla Compagnia Teatrale di Tato Russo recita nella commedia “Ballata e morte di un Capitano del popolo”. L’anno successivo si trasferisce a Roma ed entra a far parte della compagnia di Eduardo De Filippo, proseguendo con il figlio Luca De Filippo fino al 1992. Ma siete curiosi di scoprire quali sono stati gli studi di Salemme, prima di diventare attore? Ve lo sveliamo subito.

Vincenzo Salemme: che titolo di studio ha conseguito prima di diventare attore?

Tra gli attori comici italiani, Vincenzo Salemme è uno dei più amati in assoluto. La sua ironia, tipicamente napoletana, lo ha fatto entrare nel cuore di milioni di fan. Al cinema, al teatro ma anche in tv: negli ultimi anni, infatti, il comico ha vestito il ruolo di giurato a Tale Quale Show, seguitissima trasmissione condotta da Carlo Conti. Le sue battuta ma anche i suoi giudizi competenti hanno conquistato il pubblico. I suoi successi sono innumerevoli, sia in teatro che al cinema, come attore e regista. Tra le pellicole più famose ricordiamo Amore a prima vista,Volesse il cielo!, Ho visto le stelle, Cose da pazzi, Sms – Sotto mentite spoglie, Se mi lasci non vale e tanti altri. Nel 2014 esce E fuori nevica, film scritto diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, basato sull’indimenticabile sceneggiatura teatrale del 1995. Una serie di successi interminabili per Vincenzo Salemme. Ma sapete quale titolo di studio ha conseguito prima di diventare attore? Ebbene, l’attore ha conseguito il diploma di Liceo Classico all’ Umberto I di Napoli, per poi iscriversi alla Facoltà di Lettere e Filosofia all’Università Federico II di Napoli.

L’attore è anche su Instagram

Un aspetto che forse non tutti conoscevano del noto attore, che è anche su Instagram! Sul suo seguitissimo profilo, Vincenzo Salemme ama condividere coi fan foto e video imperdibili.

La foto che vi mostriamo, è uno screen di uno degli esilaranti video postati da Salemme sul suo Insagram. Cosa aspettate a seguire il simpaticissimo attore partenopeo sui social? Basta un clic! Non ve ne pentirete.