Uomini e Donne, Alessandro Graziani torna in studio: oggi 15 maggio c’è stato un colpo di scena. Nessuno si aspettava dicesse no!

Dopo due settimane di versione ‘casetta’, Maria de Filippi è tornata in studio con i suoi protagonisti. E così, si torna a dare ampio spazio alle vicende di Gemma Galgani, il suo nuovo corteggiatore 26enne, Nicola Vivarelli e tutto il parterre del Trono Over, Giovanna Abate ed i suoi corteggiatori. Il famoso dating show di Canale 5 è ritornato a farci compagnia in questi pomeriggi. Nella puntata di oggi, 15 maggio, di Uomini e Donne Alessandro è tornato in studio. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Alessandro Graziani colpo di scena: “Non me la sento”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Alessandro Graziani è tornato nello studio di Uomini e Donne. Il motivo è sorprendente: tre Dame del Trono Over hanno chiesto di lui e Maria de Filippi le ha accontentate. Una volta entrato in studio però il giovane ha sorpreso tutti. “Volevo anticipare una cosa, la redazione sapeva già che a prescindere da chi avessi avuto davanti, non me la sarei sentita di restare. A me fa piacere del vostro interesse ma non sono libero di testa, ho ancora delle cose in sospeso con me stesso. Ho delusione e rabbia e non riesco a iniziare un nuovo percorso, non sarei io” sono le parole dell’ex corteggiatore di Giovanna che hanno lasciato tutti di stucco.

Le tre donne del Trono Over gli hanno fatto tanti complimenti. Roberta ha spiegato che ha chiesto di lui perchè è un bel ragazzo. Melanie ha svelato che è attratta dal suo modo di fare, molto pacato. Sandra invece ha spiegato che è un’atleta, proprio come lui, e hanno qualcosa in comune: per questo motivo aveva voglia di conoscerlo. Graziani però non cambia idea: ha deciso di non conoscere le nuove donne perchè è ancora coinvolto nel percorso, per ora concluso, con Giovanna.