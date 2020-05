Amici Speciali, cosa c’è tra Alberto Urso e Gaia Gozzi? Maria De Filippi svela tutto in diretta durante la prima puntata dello show.

Una puntata davvero ricca di sorprese, la prima di Amici Speciali. La nuova versione del talent show di Maria De Filippi è uno spettacolo ricco di musica, coreografie, risate…e gossip! Proprio così! Nella prima puntata di Amici Speciali non è mancata una piccola parentesi di gossip. Chi sono stai i protagonisti del pettegolezzo? Due dei dodici concorrenti ufficiali dello show, ovvero Gaia Gozzi e Alberto Urso, rispettivamente vincitrice dell’ultima edizione di Amici e il vincitore dell’anno scorso. Ebbene, che il tenore siciliano avesse un ‘debole’ per la bella cantate era trapelato già da un po’ sul web. Ma, questa sera, la notizia è arrivata anche durante la trasmissione. E Maria De Filippi ha deciso di ‘punzecchiare’ Alberto. Cosa c’è tra i due cantanti? È proprio la conduttrice a rivelarlo durante la diretta! Scopriamolo insieme!

C’è del tenero tra Alberto Urso e Gaia Gozzi? I due protagonisti di Amici Speciali, entrambi ex vincitori della versione classica di Amici, sono finiti al centro di un gossip. Nelle ultime ore, sul web, si è parlato di un particolare interesse del tenore nei confronti della bella Gaia. Un interesse che, questa sera, in diretta, è stato confermato da una delle giornaliste presenti in studio ad Amici Speciali: “Oggi pomeriggio, nel corso di un collegamento su RTL, è emerso un dettaglio particolare Alberto! C’erano due occhi azzurri che mi guardavano a un certo punto si sono distratti da un altro paio di occhi azzurri che passava da quelle parti. Mi è parso di capire che questo accade frequentemente.” Ovviamente, si parla di Alberto e di Gaia. A questo punto, Maria De Filippi interpella la vincitrice di Amici 19:”Tu l hai notato Gaia?” E Gaia, sorridendo, racconta: “C’è stato un momento nelle prove che ogni due per tre bussava e rimaneva impalato. Poi io registrando dicevo ‘Vabbe Albi devo andare’ e lui ‘Ok torno tra 25 minuti!’ Vabbe Siamo amici!” Un racconto esilarante, quello di Gaia. Alberto, dal suo canto, si giustifica così: “Erano solo dei salutini!”. Ma è Maria De Filippi mettere a tacere il gossip! Ecco le sue parole: “Sono amici. Non c’è nulla tra loro, diciamo che c’è un interesse unilaterale”.

Un siparietto davvero divertente, quello avvenuto in diretta ad Amici Speciali! Niente coppia, quindi, tra le file dei concorrenti! E voi, state seguendo la puntata? Per chi fate il tifo?