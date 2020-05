Maria De Filippi ad Amici Speciali, un dettaglio non passa inosservato: “Cosa hai lì?”, cosa è successo in diretta.

Questa sera, su Canale 5, è iniziata la nuova avventura di Amici Speciali. Un’avventura del tutto inedita: si tratta infatti di una versione mai andata in onda del famoso talent di Maria De Filippi. Una versione in cui, a sfidarsi, saranno gli ex allievi delle passate edizioni del talent. Una sfida tutta da vivere e, naturalmente, c’è bisogno di una giuria per esaminare le esibizioni dei dodici concorrenti. E la giuria di Amici Speciali è davvero ‘speciale’! Giorgio Panariello, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli: le risate sono assicurate! Ed è stato proprio Giorgio Panariello, a inizio puntata, a notare un dettaglio molto particolare in Maria De Filippi. O meglio, nel suo look! Un oggetto che Maria ha attaccato ai suoi pantalone.E voi, lo avete notato? Ecco di cosa parliamo.

Amici Speciali Maria De Filippi, un dettaglio non passa inosservato: il corno attaccato ai pantaloni colpisce Panariello

“Volevo farti una domanda di costume, di colore! Cosa hai lì attaccato alla cintura, che vedo penzolare roba rossa?“. È questa la domanda che Giorgio Panariello rivolge a Maria De Filippi dopo pochi minuti dall’inizio della prima puntata. Una domanda molto particolare, che nasce da un dettaglio che non è sfuggito. Un dettaglio che riguarda il look della conduttrice, che risponde così: “Questo è un corno, io non sono superstiziosa però eh!”. A questo punto, Panariello racconta di aver regalato un corno identico alla Ferilli. Maria De Filippi esclama: “Ma hai riciclato il regalo Sabrina?!” Ma la Ferilli ci tiene a specificare che quel corno è stato realizzato apposta per lei da un artigiano napoletano. Inizia così un siparietto super divertente, durante il quale l’attrice romana racconta di non aver mai visto alla De Filippi i regali che le fa e, pertanto, ha deciso di darglieli con il cartellino del prezzo: “Almeno si rende conto!”. E Maria divertita conferma: “Mi ha detto anche il prezzo del corno. Che aveva detto che dovevo metterlo nelle mutande, ma ho detto non è il caso!”.

Un momento davvero esilarante, quello tra i giudici e la conduttrice di Amici Speciali. Quest’anno le risate sono davvero assicurate! E voi, state seguendo la prima puntata di Amici Speciali? Per chi tifate tra i dodici concorrenti di Amici Speciali?