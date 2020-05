Amici Speciali, Michele Bravi su Maria De Filippi: “Le sono molto grato”, le parole poco prima dell’inizio del talent show.

Questa sera, su Canale 5, inizierà Amici Speciali, il nuovo talent show targato Maria De Filippi. Si tratta di una versione del tutto nuova di quella che conosciamo: a sfidarsi, a suon di esibizioni di canto e ballo, saranno dodici ex allievi della scuola più famosa della tv. Tanti ex vincitori del talent o semplici ex, ad eccezione di due concorrenti: il rapper Random e Michele Bravi. Ed è proprio quest’ultimo che, a poche ore dall’inizio di questa nuova avventura, si è raccontato in una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Un’intervista in cui il cantante si racconta a cuore aperto e parla della sua ripartenza, dopo il dolore di questi ultimi anni per via del tragico incidente che lo ha visto coinvolto, nel quale ha perso la vita una donna. Nell’intervista, Michele parla anche del suo rapporto con la conduttrice di Amici, Maria De Filippi. Scopriamo le sue parole nel dettaglio.

Amici Speciali, Michele Bravi parla di Maria De Filippi: “Mi aiuta e mi sta vicino”

“Non è un ritorno, non è facile spiegarlo ma è come fare tutto per la prima volta.Ho un modo diverso di vivere le cose, ho una voce diversa, una faccia diversa. […] Sono una persona diversa”. Con queste parole Michele Bravi commenta il suo ritorno in tv, poche ore prima del debutto ad Amici Speciali. Il cantante, infatti, è uno dei dodici concorrenti del nuovo show di Maria De Filippi. Ed è proprio a quest’ultima che il cantante dedica bellissime parole. Michele Bravi racconta che, dopo aver scritto le canzoni, la prima persona a cui ha voluto farle ascoltare è stata proprio la conduttrice, una delle persone che, nei momenti difficili lo ha aiutato e spronato: “Maria mi aiuta, mi sta vicino e le sono molto, molto grato. In pochi in questo periodo mi hanno fatto sentire anche un professionista e non solo una persona con problemi. Lei mi guarda come un artista”.

Parole che toccano il cuore, quelle di Michele Bravi per Maria De Filippi, proprio a poche ore dall’inizio della nuova esperienza ad Amici Speciale. Un’occasione unica per rimettersi in gioco, mostrando tutto il suo talento. Ma attenzione: a sfidarlo ci saranno tantissimi concorrenti super carichi. Dalla vincitrici dell’ultima edizione di Amici Gaia Gozzi a quello dello scorso anno Alberto Urso, da Irama a Andreas Muller. Insomma, la sfida sarà davvero accesa! Non ci resta che attendere l’inizio di questo splendido viaggio chiamato Amici Speciali! E voi, sapete già per chi fare il tifo?