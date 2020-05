Vivi e lascia vivere, anticipazioni quinta puntata: ecco cosa succederà negli episodi 9 e 10 il prossimo giovedì 21 maggio 2020 della fiction che ha come protagonista Elena Sofia Ricci!

Prosegue con grande successo la fiction Vivi e lascia vivere, la serie di Rai 1 che va in onda il giovedì in prima serata. Settimana dopo settimana conquista sempre di più il suo pubblico: Elena Sofia Ricci veste i panni di una donna coraggiosa di nome Laura che non si arrende di fronte agli ostacoli della vita. Ha una vita apparentemente tranquilla fino a quando non arriva la notizia della morte di suo marito Renato in un incendio. Da quel momento, si vede costretta a reinventare la sua esistenza, avviando una nuova impresa lavorativa. La protagonista però, nasconde un segreto che la fa soffrire. Giovedì 21 maggio 2020 andrà in onda la quinta puntata della serie televisiva: ecco cosa succederà.

Vivi e lascia vivere, anticipazioni quinta puntata: cosa succederà giovedì 21 maggio

Cosa succederà giovedì 21 maggio nella quinta puntata di Vivi e lascia vivere? Andranno in onda gli episodi 9 e 10: il ritorno in città di Renato, marito di Laura, sconvolge gli equilibri. Laura prova a recuperare con i suoi figli ma è inutile: Giada quanto i suoi fratelli reagiscono malissimo alle bugie di Laura che proprio nella quinta puntata dovrà affrontare i problemi. A questi si aggiunge quello di Toni: accusato di omicidio, mette in pericolo l’attività della protagonista. Renato prova ad appianare i suoi debiti ma non riesce: Giovanni si mette nei guai. Qualcuno lo investe…

L’appuntamento è per giovedì 21 maggio su Rai Uno alle 21.25: Elena Sofia Ricci sta avendo un enorme successo e sul set insieme a lei c’è anche la figlia, Emma Quartullo. La giovane interpreta la protagonista Laura da giovane!