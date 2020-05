Chi è il fidanzato di Cristiano Malgioglio: come e dove si sono conosciuti, curiosità, informazioni e tutti i dettagli sul nuovo amore dell’amatissimo cantante.

E’ di poco fa la notizia che Cristiano MAlgioglio ha ritrovato l’amore. Il cantante ha rivelato al settimanale ‘Chi’ di aver conosciuto un uomo che gli ha fatto perdere la testa. “Un vero e proprio colpo di fulmine”, ha raccontato l’ex opinionista del Grande Fratello, che si è lasciato andare a una serie di confessioni anche piuttosto ‘piccanti’ sul suo nuovo amore, dicendo di averlo conquistato con il suo cioccolato fatto in casa, un po’ fondente e un po’ piccante. In questo periodo, i due sono lontani a causa del ‘lockdown’, ma presto si rivedranno per fare tanti viaggi e stare insieme più tempo possibile, ha spiegato l’amatissimo cantante e paroliere, che sembra davvero aver perso la testa per il suo nuovo fidanzato. Ma cosa sappiamo esattamente di lui? Proviamo a scoprire qualche dettaglio in più sull’uomo che ha fatto innamorare Malgioglio.

Cristiano Malgioglio si è nuovamente innamorato, tra l’altro in un momento in cui, come lui stesso ha raccontato, aveva smesso di sognare il grande amore. Ma cosa sappiamo dll’uomo che ha fatto perdere la testa al famoso cantante? Beh, davvero poco. Malgioglio ha raccontato poco di lui, e non ha fatto nemmeno il suo nome. I due, a quanto pare, stanno insieme già da un po’ di tempo, visto che Malgioglio ha accennato a lui anche durante alcune ospitate televisive. Ora, però, nella sua intervista a ‘Chi’, ha raccontato che il suo compagno ha 38 anni ed è originario di Istanbul, dove dirige una palestra insieme al fratello. I due si sono conosciuti a Istanbul, in piazza Taxxim: “Ci è bastato un sguardo per andare in confusione, poi, come sempre, da cosa nasce cosa”, ha raccontato Malgioglio. Pur non conoscendo il nome del misterioso turco che fa battere il cuore a Cristiano, sappiamo che potrebbe avere origini greche, visto che sua madre vive nell’isola di Sira, dove la coppia si recherà appena sarà finita l’emergenza per fare le presentazioni ufficiali.

Malgioglio, nonostante sia sempre molto attivo sui social, non ha mai postato immagini del suo compagno sul suo profilo Instagram, ma presto potrebbe decidere di presentarlo ai suoi tantissimi fan, che non vedono davvero l’ora di consocerlo.