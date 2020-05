Coronavirus, l’allarme dei psicologi: ‘Italiani con insonnia, ansia e depressione’

Le conseguenze del Coronavirus iniziano a farsi sentire e, secondo i psicologi, circa il 63% degli italiani ha insonnia, ansia e depressione.

L’emergenza Coronavirus, i durissimi mesi di lockdown e le grossissime conseguenze che la pandemia di Covid-19 ha provocato nelle nostre vite potrà essere davvero dannosa soprattutto per la nostra salute mentale. Non soltanto per la cosiddetta ‘sindrome della capanna’ di cui vi abbiamo recentemente parlato, ma anche per le gravi conseguenze che stanno influendo e, senza alcun dubbio, influiranno sulla nostra psiche. È proprio per questo motivo che, stando a quanto si apprende da Adnkronos, sembrerebbe che l’ordine dei psicologi abbia lanciato un vero e proprio allarme. Da quanto si legge sul sito, sembrerebbe che il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi abbia fatto un’indagine. Dalla quale è uscito un risultato davvero sconcertante.

Coronavirus, l’allarme dei psicologi: il dato sconcertante

‘L’isolamento, la paura, l’incertezza, le turbolenze economiche, tutti questi elementi causano o potrebbero causare sofferenze psicologiche’, queste le parole che, come raccontato in un nostro recente articolo, aveva utilizzato Devora Kastel, direttrice del dipartimento salute mentale dell’Oms, riguardo alle drammatiche conseguenze che l’emergenza Coronavirus può provocare sul nostro mentale. A confermarle, come dicevamo precedentemente, è l’allarme che l’ordine dei psicologi ha voluto lanciare. Stando a quanto si apprende da Adnkronos, sembrerebbe che sia stata fatta un’indagine. E che il risultato ottenuta da essa non è affatto confortante. Da come si può chiaramente leggere dal sito, sembrerebbe che circa il ‘63% delle persone ha disturbi come l’insonnia, mal di testa, mal di stomaco, ansia, panico e depressione’. Insomma, un dato davvero sconcertante, c’è da ammetterlo. E che non può essere assolutamente presso sottogamba.

‘Una grande onda di stress post-traumatico, che interesserà molti italiani, e che potrà rappresentare il vero conto salato della crisi in corso’, si continua a leggere su Adnkronos. Che, tra l’altro, descrive alla grande la condizione di forte stress e di trauma che questa emergenza Coronavirus, in questi ultimi mesi, sta provocando. Questo, secondo le parole della psicoterapeuta e life coach Alessandra Lancellotti, sarebbe dovuta al fatto che manca un’idea di futuro e che gli italiani, abituati solitamente a proiettarsi verso di esso, si rendono conto di essere completamente bloccati. Per questo motivo, il consiglio che l’esperta vuole dare è quello di affidarsi ad un psicoterapeuta o life coach proprio per trovare altre strade, altri sbocchi che, com’è giusto che sia, possono essere di grande aiuto.