Coronavirus, dal 1 Giugno aprono i centri estivi per i bambini con almeno tre anni: la svolta

L’argomento è stato ampiamente trattato in questi ultimi mesi di piena emergenza Coronavirus. Dopo la chiusura improvvisa delle scuole, i bambini si sono trovati in una situazione completamente nuova per loro. Non soltanto lontani dai loro compagni di scuola e dai loro distanti, ma anche completamente impossibilitati di poter prendere un po’ d’aria un po’ per strada o, addirittura, nei parchi. È proprio per questo motivo che, data la Fase Due del contenimento del Covid-19 e, quindi, un conseguente allentamento delle misure restrittive, la ministra Bonetti ha dato un’importante novità proprio per questa categoria. Stando a quanto raccontato ai microfoni di Sky Tg24, sembrerebbe che, nei prossimi giorni, ci sia un’importante svolta per tutti quei bambini che hanno almeno tre anni. Di che cosa parliamo? Semplice: della riapertura dei centri estivi. Ecco le parole della ministra della Famiglia.

Coronavirus, riapertura 1 Giugno dei centri estivi: la notizia per i bimbi con almeno tre anni

Stando a quanto affermato dalla ministra Elena Bonetti a Sky Tg24, sembrerebbe che, dal 1 Giugno, tutti i bambini con almeno tre anni avranno la possibilità di andare a giocare nei centri estivi. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di una grandissima svolta. Anche perché, ricordiamoci, fino a questo momento, i più piccoli erano completamente costretti a restare nelle loro case, data l’emergenza Coronavirus. È proprio per questo motivo che, ai microfoni di Sky, si è mostrata completamente soddisfatta di quanto appena studiato dal Governo. Ovviamente, come lei stessa ha voluto sottolineare in diretta televisiva, la riapertura di suddetti centri e, quindi, la ripresa delle attività ludiche per i più piccoli, avverrà in modo più che sicuro. ‘Mi ero presa personalmente l’impegno, ma lo avevamo preso come Governo, che non ci saremmo scordati dei centri estivi e delle attività ricreative dei più piccoli, ma che li avremmo organizzati in sicurezza e così è’, ha detto la Bonetti. Ovviamente, così come per la riapertura di parrucchieri ed estetiste, anche per la riapertura dei centri estivi sono state stabiliti delle vere e proprie linee guida che, da come si può chiaramente capire, devono essere necessariamente seguite e rispettate. Ma non è affatto finita qui.

Oltre, quindi, ad aver confermato che dal 1 Giugno i centri estivi per i bambini con almeno tre anni possono nuovamente riaprire, la ministra della Famiglia ha specificato che nelle prossime ore si terrà un nuovo Consiglio dei Ministri in cui verranno discusse le possibilità di riprendere l’attività all’aperto, ad esempio nei parchi, già da lunedì 18 Maggio.

