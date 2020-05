Elisabetta Canalis, video selfie con l’amica: qualcosa va storto!

Elisabetta Canalis, il video selfie: qualocosa però va storto, ecco cos’è successo mentre la showgirl cercava di riprendersi, ‘incidente’ imperdibile.

Elisabetta Canalis è sempre molto presente e attiva sui social. Il suo profilo Instagram da 2 milioni e mezzo di followers è costantemente aggiornato dalla showgirl, che è solita condividere molti momenti di vita quotidiana con i suoi affezionatissimi fan. In questo periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, anche lei è stata in quarantena con la sua famiglia e ha tenuto compagnia ai suoi seguaci facendo dirette quotidiane nelle quali si allenava in casa. Non solo però, perché Elisabetta ha anche pubblicato numerosi video imperdibili con il marito Brian Perri, compreso uno in cui si allenava con lui in modo molto ‘particolare’. Insomma, l’ex velina è molto legata ai suoi followers e mostra davvero tanto di sé. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato un video molto divertente, in cui cerca di riprendersi con un’amica, ma qualcosa improvvisamente va storto: scopriamo insieme cos’è successo!

Elisabetta Canalis fa un video selfie con un’amica: qualcosa va storto, ecco cos’è successo all’ex velina

Elisabetta Canalis non ha problemi a mostrare sui social la sua vita quotidiana e poco fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video davvero imperdibile. L’ex velina, infatti, si stava divertendo a fare un video selfie con un’amica per preparare una ‘sorpresina’ ai suoi followers, come lei stessa ha specificato nella didascalia del post. Qualcosa, però, sembra non aver funzionato! Mentre infatti Elisabetta si riprendeva in primo piano, la sua amica era alle sue spalle e a un certo punto ha fatto un salto, forse per iniziare una coreografia o qualcosa di simile. Peccato, però, che non ha fatto caso al lampadario che pendeva sulla sua testa e ci è andata a sbattere in maniera anche abbastanza forte. Inutile dire che l’incidente ha fatto piegare in due dalle risate le protagoniste del video, che si sono davvero divertite. “Cosa ho fatto per meritarmi questo?”, ha detto l’amica della Canalis mentre si riallacciava in vita una particolare cintura. Cosa avranno in serbo per i fan le due donne? I dettagli non sono ancora chiari, ma Elisabetta nella didascalia del post prova ad anticipare qualcosa: “Stiamo preparando una sorpresa per voi, c’è ancora qualcosina da perfezionare…”, scrive l’ex velina in tono ironico.

‘Work in progress Guys’, conclude la Canalis, il cui video è diventato subito virale, con oltre 150mila visualizzazioni in poche ore.