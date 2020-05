Fase 2, cosa cambierà dal 18 maggio: le anticipazioni di Fanpage. Vietati gli spostamenti tra Regioni: bisogna attendere i primi di giugno per muoversi sul territorio nazionale.

A partire dal 18 maggio l’Italia partirà con una nuova Fase. Lo scorso 4 maggio 2020 è cominciata la seconda, ovvero quella di convivenza con il virus: alcune attività hanno riaperto, molti cittadini sono tornati al lavoro, usando tutte le misure di sicurezza per prevenire il contagio, ed è stata data loro la possibilità di fare libere passeggiate. Da lunedì 18 maggio ci saranno le riaperture di tutte le attività produttive e commerciali: stop alle restrizioni sui movimenti nella stessa Regione. Per quanto riguarda invece il ‘cambio’ Regione, bisogna aspettare ancora. Per muoversi sul territorio nazionale bisogna attendere giugno. Ecco le regole del nuovo decreto anticipate da Fanpage.

Fase 2, nuovo decreto: le riaperture del 18 maggio, fermi ancora spostamenti tra Regioni

A partire dal 18 maggio tutte le attività produttive e commerciali riapriranno. Il portale Fanpage fa sapere che non ci saranno più limitazioni all’interno delle Regioni e le nuove regole contenute nel nuovo decreto, saranno valide dal 18 maggio al 31 luglio. Non sarà più necessario utilizzare l’autocertificazione e non ci saranno limitazione agli spostamenti regionali (fatta eccezione per singole aree che hanno una situazione sanitaria particolare). Il 18 maggio riapriranno parrucchieri, bar e ristoranti: le singole Regioni poi adotteranno dei propri protocolli.

Per quanto riguarda gli spostamenti interregionali invece bisogna attendere ancora un po’: fino al 2 giugno è vietato spostarsi da una Regione all’altra senza un valido motivo come esigenze lavorative, motivi di salute o assoluta urgenza. Viene comunque consentito il rientro nel proprio domicilio. Ovviamente, dal 3 giugno sarà possibile spostarsi sul territorio nazionale ma alcune zone potranno essere limitate in base al rischio epidemiologico. Ogni giorno bisognerà monitorare l’andamento dei contagi e del sistema sanitario: sulla base di questi dati poi si introdurranno nuove misure di restrizione o allentamento.

Giuseppe Conte ha parlato pochi giorni fa della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il premier ha inoltre elencato tutti gli aiuti per i cittadini da parte dello stato: la pandemia ha creato problemi all’economia italiana. Gran parte dei cittadini non hanno lavorato in periodo di lockdown ed ora si ritrovano in difficoltà: il governo aiuta i lavoratori autonomi e darà sostegno alle medie e piccole imprese. Saranno inoltre aiutate anche le famiglie in vista delle vacanze estive.