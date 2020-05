Fase Due, come si tornerà in palestra dal 25 maggio: tutte le regole da rispettare e le indicazioni da seguire.

Dal 4 maggio 2020 in Italia è ufficialmente iniziata la Fase Due dell’emergenza Coronavirus. Una fase in cui, gradatamente, il nostro Paese sta provando a ripartire. Sono molte le attività che, con le dovute precauzione, hanno ricominciato. Per altre, però, c’è bisogno di aspettare ancora un po’ di tempo. È il caso delle palestre, che sarebbero pronte a riaprire il 25 maggio, o anche prima, se le condizioni lo permetteranno. È quanto ha annunciato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. La domanda che tutti si pongono adesso è perà la seguente: come si potrà tornare in palestra? Anche in questo caso, ovviamente, ci saranno regole ferree da seguire, col fine di evitare ogni possibile contagio. In seguito, vi elenchiamo le indicazioni sa seguire.

Fase Due, come si tornerà in palestra dal 25 maggio: le regole da rispettare, sia in sala attrezzi che a lezione

Le palestre si preparano a riaprire, ma anche in questo caso, nulla sarà come prima. Tutti i centri, grandi o piccolo, dovranno seguire le linee guida elaborate seguendo le indicazioni del comitato tecnico-scientifico e degli organismi di rappresentanza sportiva. La prima regola da seguire è, come sempre, quella del distanziamento. La distanza minima tra chi svolge attività dovrà essere di due metri. Ogni palestra dovrà, inoltre, fornire i dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine e guanti monouso) e occuparsi della sanificazione di luoghi e attrezzature, che dovrà essere continua. Come nelle altre attività, è opportuno procedere con appuntamenti prenotabili, in moda da gestire il flusso ed evitare affollamenti in sala.

Le regole del distanziamento valgono anche per le lezioni, dove sarà necessario ridurre il numero di partecipanti per ogni corso. Lavare le mani sarà fondamentale, anche attraverso appositi distributori di gel disinfettanti. Inoltre, non sarà consentito l’accesso agli spogliatoi: bisognerà recarsi in palestra già con gli indumenti per svolgere le attività sportive. Per saperne di più e per conoscere nel dettaglio gli obblighi dei gestori delle palestre, consultare FanPage.it.