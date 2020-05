Giorgia Palman è incinta: ad annunciarlo è stata la diretta interessata sul suo canale social ufficiale, l’ex velina aspetta il primo figlio da Magnini.

Questa è, senza alcun dubbio, una notizia davvero tanto attesa: Giorgia Palmas è incinta. Ebbene si. L’ex velina di Striscia la Notizia e il suo compagno Filippo Magnini aspettano il loro primo bambino. Sappiamo che, nei mesi scorsi, sarebbero dovuti convolare a nozze, ma che, data l’emergenza Coronavirus, non è stato affatto possibile celebrarlo. Eppure, nonostante questa ‘cattiva’ notizia, ce n’è stata subito un’altra che li ha resi più che felici: l’arrivo di un bebè. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata. Che, tramite un post più che emozionante sul suo canale social ufficiale, ha voluto condividere questa splendida notizia con tutti i suoi sostenitori. Ed ha fatto più che bene, a quanto pare. In un batter baleno, infatti, il post in questione è stato letteralmente subissato di likes e di commenti. Ma scopriamone qualche dettaglio in più.

Giorgia Palmas è incinta: primo figlio con Filippo Magnini

Seppure il loro matrimonio, al momento, non è stato celebrato a causa dell’emergenza Coronavirus, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono ugualmente al settimo cielo. Come svelato dalla diretta interessata in un recentissimo post sul suo canale social ufficiale, la coppia è in attesa del loro primo figlio. Ebbene si. È proprio questa splendida notizia che, pochissimi istanti fa, l’ex velina di Striscia la Notizia ha voluto condividere con tutti i suoi ed, ovviamente, con tutti i loro sostenitori questa splendida notizia. Con una tenerissima immagine che ritrae Giorgia, Filippo e la primogenita Sofia, avuta da una precedente relazione con Davide Bombardini, che bacia il dolce pancino, la bellissima e giovanissima cagliaritana ha svelato di essere incinta. ‘Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te’, queste le parole che Giorgia Palmas scrive per esrpimere tutta la sua gioia per questo momento davvero magico.

‘Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti. Siamo al settimo cielo’, conclude l’ex velina di Striscia la Notizia questo splendido messaggio. Tantissimi auguri!