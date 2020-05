Il cast di Friends, la famosa serie tv degli anni ’90 è pronto a riunirsi e, nonostante l’emergenza coronavirus, pare che potremo vederli insieme entro la fine dell’anno.

Friends è una di quelle serie televisive che hanno letteralmente fatto la storia della televisione italiana. Le avventure dei sei amici, Chandler, Monica, Phoebe, Ross, Rachel e Joey hanno appassionato milioni di persone in tutto il mondo e quindi l’idea di una reunion è qualcosa di talmente eccitante che in molti non stanno più nella pelle all’idea. Dopo più di dieci anni ormai dalla fine dell’amata sit-com i protagonisti avevano iniziato a parlare di una reunion, ma l’emergenza Coronavirus sembrava aver distrutto i sogni di molti. Ora però pare che il cast abbia deciso che Covid-19 o meno, il ritorno sul set di Friends ci sarà.

La data in cui vedremo in tv la reunion di Friends

La notizia, come riporta Grazia parla di un ritorno di Friends entro questo turbolento 2020. Le riprese di questa reunion infatti sono state rimandate, ma si parla di una fine delle riprese entro l’estate e quindi si potrà montare e mandare tutto in onda entro la fine dell’anno. Del resto i fan non avrebbero potuto reggere di più visto che sono in fibrillazione già da mesi ormai! Dopo il colpo al cuore per colpa della pandemia da Covid-19 in cui si pensava che la reunion sarebbe stata rimandata a tempo indeterminato, ora è tempo di buone notizie. Ad avvisare di questo imminente ritorno è Bob Greenblatt, di Warner Media Entertainment che ha parlato di come le riprese verranno sicuramente terminate entro la fine dell’estate. Non li vedremo quindi il 27 maggio, come previsto inizialmente, ma dovremo aspettare e siamo certi che ne varrà la pena. Il produttore ha persino invocato le stelle in svariate interviste e ha aggiunto poi che la reunion di Friends potrebbe avere un grande valore e potrebbe regalare anche grandi emozioni a chi ha sempre amato gli amici di Friends.

Chiaro è che se il lockdown dovesse tornare o non ci fossero le condizioni per tornare a registrare come una volta, allora la reunion di Friends potrebbe essere solo virtuale, ma è presto per dirlo e per perdere le speranze.