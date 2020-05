The Kolors, Stash è fidanzato oppure no? Cosa sappiamo sulla vita privata

Il leader dei The Kolors, Stash Fiordispino è fidanzato oppure no? Cosa sappiamo sulla sua vita privata così misteriosa.

Il cast di Amici Speciali è ricco di personaggi interessanti e, tra di loro, c’è anche Stash con i The Kolors. Il bel cantante nato proprio sul palco di Amici di Maria De Filippi ha fatto breccia nel cuore di moltissime fan che oggi si chiedono se il loro idolo sia fidanzato oppure no. Sulla sua vita sentimentale, del resto, ci sono poche notizie, anzi, pochissime. Quindi è tempo di scoprire se Stash è fidanzato oppure no.

La vita privata di Stash Fiordispino

Della vita privata del cantante dei TheKolors, sappiamo che per 10 anni è stato legato a Carmen la sua fidanzata storica. Come riporta IlSussidiario però, pare che la loro storia sia terminata perché la notorietà ha reso tutto un po’ troppo complicato. Forse proprio per via delle foto che le fan chiedevano a Stash in continuazione pare che Carmen non abbia voluto proseguire. Il cantante però specifica che si sono lasciati tranquillamente e senza alcun tipo di fastidio o di odio, anzi. Ma allora oggi Stash è fidanzato?

Ha una fidanzata?

Come riporta Novella2000 la vita privata di Stash Fiordispino è molto riservata e avvolta nell’ombra. Lui avrebbe dichiarato di voler prendere un po’ di distanza dall’amore per evitare problemi come quelli avuto con Carmen. Eppure. Già, perché ci sono svariati gossip che parlano di un flirt avuto proprio da Stash con Rosanna. Una donna molto affascinante che si presuppone sia la ex fidanzata di Raffaello Tonon. Il flirt però non è mai stato confermato nonostante se ne sia parlato lungamente nel 2018. Si parla di diversi anni fa, ma è l’unica notizia che abbiamo a oggi inerente la sua vita privata. Difficile pensare che Stash sia oggi single.

Molto più probabilmente ha una compagna, o l’ha avuta, ma preferisce non parlarne e tenere la carriera e la vita professionale ben lontana da quella intima e privata. Decisione comprensibile visto quanto successo con l’ultima fidanzata di Stash del resto.