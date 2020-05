Amici Speciali, il vincitore della prima puntata è Alessio Gaudino: l’intero ricavato del televoto viene devoluto alla protezione civile impegnata nella lotta al Coronavirus

Amici Speciali è finalmente arrivato sul piccolo schermo degli italiani. C’è una giuria a dir poco stellare: Gerry Scotti, Panariello e Sabrina Ferilli. Tutti e tre accompagneranno Maria De Filippi in questa nuova avventura tra canti, balli, esibizioni fantastiche ed anche tante risate. Non sono mancati, infatti, dei momenti a dir poco esilaranti. Sabrina Ferilli, per esempio, è rimasta chiusa in una stanza al buio per ‘superare le sue paure’. Uno scherzo architettato dalla padrona di casa che ormai ci ha preso gusto, soprattutto con la Ferilli e Rudy Zerbi. Ma adesso, però, è tempo di scoprire chi ha vinto la prima serata di Amici Speciali.

Amici Speciali | Chi ha vinto la prima serata?

E’ Alessio Gaudino a portare a casa il trofeo: è lui che ha vinto la prima puntata di Amici Speciali. Nell’ultima sfida ha battuto i rivali Michele Bravi, che è tornato sul palco di Amici Speciali dopo il brutto incidente, e Stash.

Il programma prevede un televoto, come sempre. Ma stavolta, qualcosa è cambiato. Siamo in piena emergenza Coronavirus, anche se ormai alla Fase 2 che è meno restrittiva con le misure, e Maria non può far finta di niente. Per questo, tutto il ricavato del televoto viene devoluto alla Protezione Civile che sta combattendo a spada tratta questa battaglia. Si tratta di una cifra che si aggira intorno ai 100mila euro. Inoltre, durante questa prima puntata di Amici Speciali sono stati raccolti i fondi per il rimborso di dieci operatori socio sanitari per 30 giorni e 30mila tamponi da donare alla Protezione Civile. Un bellissimo gesto che rende onore alla padrona di casa e non solo. Alla produzione, fino ai personaggi che sono andati sul palco per esibirsi.

Cosa aspettarci dalle prossime puntate?

Per ora, abbiamo visto tantissime gag. Non poteva mancare il gavettone a Rudy Zerbi, oltre lo scherzo a Sabrina Ferilli. Cosa vedremo nelle prossime puntate? Bisognerebbe chiederlo a Maria De Filippi in persona, oppure restare ad aspettare che vadano in onda.