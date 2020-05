Benedetta Rossi, chi è il marito Marco Gentili: etò, lavoro, vita privata e come si sono conosciuti, ecco tutto quello che c’è da sapere sul compagno della famosa food blogger.

Benedetta Rossi può essere senza alcun dubbio definita uno dei personaggi del momento, in particolare sul web. La food blogger marchigiana è diventata col tempo davvero famosissima e oggi tutti conoscono il suo blog ‘Fatto in casa da Benedetta’ e soprattutto il suo canale Youtube, sul quale pubblica i video delle sue ricette, mostrando tutti i procedimenti in modo chiaro e semplice. Insomma, Benedetta è davvero un idolo per molte casalinghe e per chiunque abbia la passione per la cucina, perché propone quotidianamente nuove gustosissime ricette, mostrando sempre la sua grande passione e il piacere di stare in cucina. Non a caso, la food blogger è proprietaria di un agriturismo in provincia di Fermo, nel quale si diletta a provare sempre nuovi piatti. E’ proprio qui che la Rossi vive, insieme a suo marito Marco Gentili e al loro amatissimo cane Nuvola. Ma se da un lato Benedetta è un volto ormai noto al pubblico, si sa molto meno su suo marito, il cui volto con il tempo è diventato comunque familiare ai tanti followers della sua compagna di vita. E allora proviamo a scoprire qualcosa in più anche su di lui!

Marco Gentili e Benedetta Rossi sono sposati dal 2009, per cui hanno festeggiato da poco 10 anni di matrimonio. E lo hanno fatto davvero in grande stile! I due, infatti, sono volati alle Hawaii, luogo in cui si è celebrata la loro unione 10 anni fa, per rivivere quelle stesse incredibili emozioni e rinnovare le loro promesse. A raccontarlo è stata la stessa food blogger con alcuni post pubblicati su Instagram, con i quali ha documentato il suo viaggio. Marco e Benedetta si sono conosciuti ai tempi dell’università, nel maneggio della famiglia di lei ad Altidona, in provincia di Fermo. Una tenuta che, tempo dopo, è diventato il loro agriturismo ‘La Vergara’, nel quale oggi entrambi vivono e lavorano. Marco è originario proprio di questo piccolo paese marchigiano, ma non sappiamo con certezza la sua età. Di sicuro sappiamo che è molto innamorato di sua moglie, e lo ha dimostrato anche qualche settimana fa, quando l’ha difesa pubblicamente da alcuni haters. I due sono insieme da molti anni e Benedetta, così come lei stessa ha raccontato durante una puntata di ‘Fatto in casa da Benedetta’, lo ha conquistato preparandogli una torta rustica. Marco aiuta sua moglie nel suo lavoro di food blogger e recentemente i due hanno pubblicato un post su Instagram per celebrare il raggiungimento di 2 milioni di iscritti sul loro canale Youtube.

Marco e Benedetta non hanno figli, ma in compenso hanno un cagnolino, di nome Nuvola, del quale sono innamoratissimi e che considerano parte della famiglia, come dimostrano le numerose foto e i video pubblicati sui social che lo vedono protagonista insieme ai suoi amatissimi padroni.