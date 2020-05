Chi è Cristina D’Avena: età, carriera, fidanzato e dove vive l’amatissima cantante, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata.

Cristina D’Avena non ha certo bisogno di presentazioni. La sua voce ha accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di tante generazioni, che sono cresciute con la sua musica e le sue canzoni. La cantante, infatti, ha prestato la sua voce alle più importanti sigle di cartoni animati della tv italiana, il che l’ha resa una vera e propria icona della musica per ragazzi. Ma cosa sappiamo della vita privata e della storia personale di Cristina? Beh, se da un lato la sua carriera e il suo successo sono noti a tutti, la vita privata, in particolare quella sentimentale, della cantante sono sempre rimaste un po’ avvolte da un alone di mistero. Proviamo a scoprire qualche informazione in più su di lei, a partire dal suo fidanzato fino ad arrivare alla sua casa e alle sue passioni.

Chi è Cristina D’Avena: età e carriera dell’amatissima cantante

Cristina D’Avena è nata il 6 luglio del 1964 a Bologna, perciò ha quasi 56 anni, anche se il suo aspetto sempre giovanile la fa sembrare ancora una ragazzina. La sua carriera comincia all’età di 3 anni, quando si esibisce per la prima volta allo Zecchino D’Oro, cantando ‘Il Valzer del moscerino’. Poi entra nel Coro dell’Antoniano e vi rimane per diversi anni, finchè nel 1981 incide la prima sigla di un cartone animato, ‘Pinocchio’. Da qui c’è l’ascesa della carriera della cantante, che a questo punto interrompe anche gli studi universitari in Medicina. Nel 1982 conquista il ‘Disco D’oro’ con la Canzone dei Puffi, poi comincia a lavorare a ‘Bim Bum Bam’ e pochi anni dopo vince anche il ‘Disco di Platino’ per la sigla di ‘Kiss me Licia’. Nel 1986 comincia a lavorare anche come attrice, interpretando proprio il personaggio di Licia in una serie di telefilm ispirati all’anime ‘Kiss Me Licia’. Insomma, un successo dopo l’altro per Cristina, che ancora oggi fa ballare, commuovere e divertire bambini, giovani e adulti con le musiche che hanno caratterizzato la sua scintillante carriera.

Vita privata, fidanzato e dove vive Cristina D’Avena

La vita privata di Cristina D’Avena è sempre stata piuttosto misteriosa, perché la cantante è molto riservata. Secondo i rumors sul suo conto, il suo compagno sarebbe Massimo Palma, presidente della società che la rappresenta, e i due sarebbero insieme da molti anni, anche se non vivono insieme. Cristina, infatti, abita con sua madre e sua sorella Clarissa, che le somiglia in maniera davvero impressionante, e che spesso appare con lei sul suo profilo Instagram.

Cristina non è sposata e non ha figli e, come lei stessa ammette, soffre della sindrome di Peter Pan: “Non è che non sia cresciuta. Mi sono solo fermata a 24 anni”, ha detto di sé stessa in un’intervista a La Repubblica.