Il Castello delle Cerimonie, chi è Tobia Antonio Giordano, figlio di Donna Imma Polese e Matteo Giordano: età, lavoro, vita privata e profilo Instagram.

Il Castello delle Cerimonie è uno dei programmi più amati in onda su Real Time. Si tratta di uno show che racconta, attraverso delle storie reali, gli sfarzosi matrimoni e le lussuose cerimonie festeggiate al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, noto a tutti come ‘Il Castello’, proprio per la sua struttura particolarmente imponente e per il suo stile barocco. di Con 6 stagioni all’attivo, lo show è conosciuto in tutta Italia e non solo, perché viene trasmesso anche all’Estero, per la precisione in Inghilterra, Germania, Russia, Ucraina, Argentina e tanti altri, per un totale di ben 20 Paesi. Un successo davvero incredibile, nato nel 2014 con il titolo ‘Il Boss delle Cerimonie’. Prima, infatti, unico e grande proagonista di questo particolare reality, era Don Antonio Polese, proprietario del ‘castello’, che si occupava di soddisfare le richieste di tutte le coppie di sposi protagoniste dei vari episodi. Il tutto, ovviamente, sempre con l’aiuto del suo staff, composto in particolare da sua figlia Imma Polese e il marito Matteo Giordano. Da quando Don Antonio è venuto a mancare nel 2016, sua figlia e suo genero sono diventati i protagonisti delle nuove edizioni del programma, che vedono spesso presente anche il loro primo figlio, Tobia Antonio Giordano. Proviamo allora a scoprire qualcosa in più sul giovane nipote di Don Antonio Polese!

Tobia Antonio Giordano è il primo figlio di Imma Polese e Matteo Giordano, rispettivamente primogenita e genero dell’indimenticato Don Antonio Polese, l’ex ‘Boss delle Cerimonie’. Primo di tre figli della nota coppia televisiva, Tobia Antonio è nato il 9 febbraio, così come si legge nelle informazioni personali che ha condiviso sulla sua pagina Facebook, ma non sappiamo con precisione il suo anno di nascita, e dunque la sua età. Sempre da quello che si legge su Facebook, il giovane ha frequentato il Liceo Classico a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e dal 2016 è iscritto all’Università Federico II di Napoli, dunque dovrebbe avere poco più di 20 anni. Nonostante la giovane età, Tobia Antonio non è particolarmente attivo sui social. Il suo profilo Instagram, ad esempio, per quanto sia abbastanza seguito visto che conta quasi 20mila followers, è decisamente poco aggiornato.

L’ultimo post che il ragazzo ha pubblicato, risale infatti allo scorso settembre, ed è una foto in cui lui posa insieme ai genitori a un evento. Scorrendo la sua pagina, si possono vedere scatti che lo ritraggono in famiglia, in particolare con la nonna, e con i suoi amici, oltre che immagini che richiamano la sua partecipazione al ‘Castello delle Cerimonie’, dove spesso è protagonista di simpatici siparietti con i suoi familiari. Non sappiamo se Tobia Antonio sia fidanzato, visto che non ci sono foto o video che lo possano testimoniare, ma quello che è sicuro è che il ragazzo ha una grande passione per la musica. Nel 2017, infatti, ha inciso il suo primo singolo, ‘Popolare’, utilizzando lo pseudonimo #Tag, che è l’acronimo del suo nome e cognome.

Oltre a comporre musica, una delle sue più grandi passioni è senza dubbio viaggiare.