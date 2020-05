Come disinfettare i vestiti: i metodi più semplici ed efficaci per sanificare i nostri abiti dopo averli indossati.

Disinfettare gli abiti e le scarpe dopo averli indossati è un’abitudine che tutti noi dovremmo avere sempre. Ma, soprattutto in tempi di Coronavirus, sanificare gli abiti quando si rientra in casa è diventato fondamentale per evitare eventuali contagi. Con l’arrivo della Fase Due, le strade sono sempre più popolate ed è importante tenere alta la guardia. Ma qual è il modo migliore per disinfettare ed igienizzare i nostri capi? Ebbene, uno degli alleati principali è il vapore, utilizzando ferri da stiro o stiratrici verticali. Scopriamo i dettagli di questa importante operazione, da fare sia con gli indumenti che indossiamo che con quelli che acquistiamo in negozio.

La Fase Due dell’emergenza Coronavirus ci ha permesso di uscire di casa. Con le dovute restrizioni ed indicazioni da seguire, ma in giro ci sono sempre più persone. L’attenzione, quindi, deve diventare ancora più alta. E, tra le operazioni da non dimenticare in questa fase, c’è quella di disinfettare gli abiti. Sia quelli che indossiamo quando siamo in giro, sia quelli che acquisteremo nei negozio di abbigliamento, che a breve rialzeranno le serrande. Ma quale è il metodo migliore per disinfettare i nostri vestiti? Ebbene, il consiglio è quello di utilizzare il vapore, ottimo per igienizzare gli abiti senza rovinarli. Il vapore a 100° C, infatti, è capace di eliminare tutti i germi e batteri presente sui nostri capi. Per fare ciò, è possibile utilizzare ferri da stiro con caldaia io stiratrici verticali, che comprendano la funzione di vaporizzazione igienizzante. È importante mantenere la giusta distanza durante l’operazione, col fine di non rovinare i tessuti più delicati. È possibile utilizzare anche lo steamer, ovvero una stiratrice verticale, maneggevole e pratica. È un vero e proprio generatore portatile di vapore, capace di igienizzare gli abiti in pochissimo tempo. Ottimo anche per i tessuti più delicati, purché si mantenga la giusta distanza.

Oltre agli abiti, è importante ricordare di disinfettare anche le scarpe. Il consiglio è di toglierle prima di entrare in casa, indossando pantofole o ciabatte all'ingresso. In seguito, procedere con la sanificazione delle calzature.