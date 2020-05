A causa dello stress da Coronavirus, sembrerebbe che l’aumento di casi della caduta dei capelli sia da ricondurre a questo: il motivo.

L’arrivo del Coronavirus, lo sappiamo, ha completamente stravolto le nostre vite. Oltre alle numerose modifiche che sono state apportate al mondo del lavoro, è stato necessario, da parte del Governo, chiedere un vero e proprio sforzo a tutti i cittadini italiani: restare a casa. Se non per motivi di lavoro o di necessità, ciascuno di noi doveva rimanere necessariamente presso le proprie abitazioni. Una decisione, senza alcun dubbio, sofferta, ma più che inevitabile soprattutto se si voleva abbattere a tutti i costi questo ‘mostro’. Tuttavia, nonostante gli italiani abbiano rispettato alla grande quanto stabilito dal Governo, è stato inevitabile per loro subire delle vere e proprie conseguenze. Non soltanto, come abbiamo raccontato in nostri recenti articoli, è iniziata a diffondersi la ‘Sindrome della Capanna’ o, secondo uno studio dell’Ordine dei Psicologi, il 63% dei cittadini italiani soffre di ansia, insonnia e depressione, ma sembrerebbe che, soprattutto tra le donne, siano aumentati i casi di caduta di capelli. In fondo si sa, quando si è sotto stress questa è una conseguenza del tutto inevitabile. Per questo motivo, stando a quanto riportato dal magazine New Beauty, lo stress causato dal Coronavirus potrebbe essere additato come motivo di questo aumento.

Coronavirus, aumentano i casi di caduta dei capelli per lo stress

Stando a quanto scritto nel magazine New Beauty, quindi, sembrerebbe che, in questo periodo di piena emergenza Coronavirus, siano aumentati, soprattutto tra le donne, i casi di caduta di capelli. C’è da preoccuparsi? Nient’affatto! Perché, a quanto pare, non sembrerebbero affatto essere dei ‘danni permanenti’ e, quindi, di calvizia, bensì di un semplice diradamento della chioma. Quando si è sotto stress, da quanto si apprende, sembrerebbe che nel nostro corpo ci sia un aumento di cortisolo che, a sua volta, eviterebbe la diffusione di ormoni utili alla crescita dei capelli. La domanda, quindi, che adesso ci facciamo è: come è possibile ‘rimediare’ a tali danni? Beh, la risposta è davvero semplice: sottoporsi ad una vera e propria beauty routine. Scopriamola insieme.

Lo stress da Coronavirus, come dicevamo precedentemente, ha provocato un danno davvero inevitabile sul nostro corpo: la caduta dei capelli. È proprio per questo motivo che, per cercare di rimediare quanto più possibile a questo danno, è necessario fare una beauty routine. In primo luogo, anche se questa è una cosa abbastanza risaputo, è opportuno non utilizzare aggeggi come phon o piastre. Quindi, fonti di calore che, se utilizzati costantemente ed impropriamente, potrebbero danneggiare ancora di più il capello. In secondo luogo, è necessario fare dei lavaggi a seconda del tipo di capello. Se si hanno dei capelli grassi, infatti, è indispensabile utilizzare per lo shampoo prodotti idonei ed applicare, a fine lavaggio, un massaggio di circa 5 minuti al fine di stimolare la circolazione e, quindi, la loro crescita. Se, invece, avete dei capelli normali, potete utilizzare dei prodotti dolci. Ed, infine, come suggerisce Fanpage, se avete dei capelli secchi, l’unica vostra soluzione è utilizzare delle maschere più che nutrienti.