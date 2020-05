Ecco semplici step da mettere in pratica per avere una pelle perfetta, pulita e luminosa! Le regole per la cura del viso.

Importante per tutti è prendersi cura di se stessi. Soprattutto le donne che usano il make up o quelle che ci tengono ad avere un’aspetto sempre perfetto, devono seguire una beauty routine quotidiana. Capita di avere la pelle spenta e grigia? Ci sono alcuni consigli di beauty routine quotidiana che permettono di avere una pelle visibilmente più luminosa e sana. Ci sono una serie d accorgimenti da mettere in pratica che tolgono pochissimi minuti al giorno ma che soddisfano a pieno il tuo desiderio di avere una cute perfetta. Ecco tutti gli step da seguire.

Cura del viso: regole e consigli per avere una pelle perfetta

Per avere una pelle perfetta, luminosa e pulita, bisogna mettere in pratica alcuni step: una beauty routine quotidiana aiuta ad avere un viso liscio e perfetto. La cosa più importante è capire la tipologia di pelle che si ha: grassa, sensibile, secca, mista o segnata dal tempo, a seconda di quanto sebo produce, se è facilmente irritabile, se ci sono macchie dettate dall’età, etc. Una volta stabilita la tipologia, si passa alla scelta di creme e maschere.

Il primo passo fondamentale per avere una pelle pulita è la DETERSIONE da effettuale al mattino ed alla sera per rimuovere i residui di sebo, di trucco, di smog, di polvere. I detergenti possono essere in formato gel, liquido, schiuma, mousse: dopo averlo utilizzato, è opportuno usare un tonico per riequilibrare il ph della pelle. Per gli occhi esistono prodotti meno aggressivi specifici che rimuovono il make up.

Uno step della beauty routine riguarda l’ESFOLIAZIONE: questa consente di rimuovere lo strato superficiale della pelle ed elimina le cellule morte ed i residui vari che favoriscono il rinnovamento cellulare. Va ripetuta più volte alla settimana, con il viso pulito, e può essere svolta con uno scrub, un peeling o gommage.

Di maschere per il viso ce ne sono davvero tante: bisogna scegliere quelle più adatte alla tipologia di pelle che si ha e rispettare le indicazioni. Questo step per la cura del viso può essere utile a pulire o ad idratare la cute. Importantissimo è non prolungare il tempo di posa rispetto a quanto scritto sulle indicazioni. Si rischia di irritare le zone delicate del viso. Per risultati perfetti, le maschere andrebbero fatte una o due volte alla settimana.

Uno step importante è il SIERO che potenzia il viso. A seconda delle esigenze che si hanno, è utile applicare siero idratante, rassodante, illuminante o sebo-control. La loro texture oliosa consente di applicarlo o direttamente sulla pelle o mettendo qualche goccia nella crema idratante che usiamo.

Fondamentale è IDRATARE sempre la pelle: serviranno solo prodotti che rispondono alle esigenze della nostre cute. Anche l’applicazione del make up sarà più semplice se la pelle è idratata. Dopo aver deterso, igienizzato ed idratato il viso è importante applicare prodotti che PROTEGGONO la pelle da raggi del sole, per esempio. Esistono fondotinta che contengono la protezione.

Una zona delicata del nostro viso è il contorno occhi: è consigliabile usare sempre uno struccante specifico ed una crema per quella zona. Utilizzando prodotti giusti si possono contrastare gli effetti di stanchezza o vecchiaia.