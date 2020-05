Elodie spettacolare in costume: la linguaccia ai followers, poi l’annuncio

In questa spettacolare foto in costume, Elodie ha voluto dare uno splendido annuncio a tutti i suoi followers su Instagram: ecco di che cosa si tratta.

Elodie è una delle cantanti più affermate del momento. Ancora prima del suo singolo ‘Andromeda’ che, come sapete, ha riscosso un successo spietato al Festival di Sanremo, l’ex concorrente di Amici è stata la voce di numerosi tormentoni. Balzata alle vette di tutte le classifiche, la giovane romana detiene un seguito davvero clamoroso. Soprattutto su Instagram, sapete? È proprio sul suo canale social ufficiale, infatti, che la bellissima fidanzata di Marracash vanta di un numero di followers pazzesco. Con i quali, tra l’altro, si diverte ad intrattenere con degli scatti fotografici davvero da urlo. Non soltanto, come raccontato qualche giorno fa, ha voluto mostrare pubblicamente il suo drastico cambio di look, ma ha voluto condividere con loro anche una notizia davvero splendida. Con una spettacolare foto in costume di qualche ora fa, Elodie ha fatto un clamoroso annuncio. Ecco di che cosa parliamo.

Elodie in costume: splendido annuncio a tutti i suoi followers

Da quando è terminato il suo percorso ad Amici, la carriera di Elodie è stata tutta in salita. Tanto che, come dicevamo precedentemente, continua ad incassare dei veri e propri successi. L’ultimo, a quanto pare, sta per arrivare. Ebbene si. È proprio questo fantastico annuncio che, pochissime ore fa, l’ex cantante del talent di Maria De Filippi ha voluto fare ai suoi sostenitori. Con un incredibile e sorprendente scatto in costume che, tra l’altro, evidenzia alla grande la sua bellezza, la romana ha voluto condividere una notizia più che splendida. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme:

È al mare, come si può vedere chiaramente dall’immagine riproposta in alto. Ed Elodie indossa un costume nero da urlo che, tra l’altro, evidenza la sua bellezza. Con capelli lunghi, neri ed intrecciati ed una linguaccia, l’ex cantante di Amici ha completamente incantato e lasciato senza parole i suoi sostenitori. Non soltanto per il suo fascino, sia chiaro, ma anche per questo splendido annuncio. Il video del suo nuovo singolo musicale ‘Guaranà’ è online. Qualora tutti voi voleste andare a sentirlo ed, ovviamente, guardare queste immagini davvero pazzesche, non dovete fare altro che andare su Youtube. Vi assicuriamo, è più che spettacolare!

L’avete mai vista da bambina?

Come dicevamo precedentemente, Elodie è sempre molta attiva sul suo canale social ufficiale. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, condivide degli scatti davvero inediti. Uno, senza alcun dubbio, risale a qualche tempo fa. Quando, ai suoi followers, ha voluto mostrare una foto di quando era soltanto una bambina. L’avete vista?