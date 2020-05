Ginnastica a casa, Ecco alcuni esercizi da fare in casa, vicino la scrivania, dopo lo smartworking: consigli utili ed efficaci per restare in forma.

La quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus ha cambiato in modo drastico la vita dei cittadini. Le abitudini sono cambiate soprattutto dal punto di vista lavorativo. Il Governo ha deciso così di introdurre una nuova modalità per lavorare, usata poco prima d’oggi. E’ stato privilegiato lo smartworking per prevenire ed evitare il contagio: da molti è stato giudicata positivamente la nuova modalità di lavoro per il risparmio di tempo che solitamente si impiega per recarsi in ufficio, per una flessibilità di orari, per il risparmio economico su trasporti e pranzo ed altri fattori come trascorrere più tempo in casa con la famiglia. Meno contenti dello smartworking sono coloro che usavano il tragitto casa-ufficio e viceversa come attività per tenersi in forma, per muoversi un po’. Tutti si ritrovano a trascorrere 7 o 8 ore alla scrivania di casa senza muoversi: è possibile, sapete, prendere precauzioni, facendo esercizi alla scrivania? Questi servono ad evitare il mal di schiena o il mal di collo, ma aiutano anche a bruciare i grassi accumulati durante il lockdown. Ecco di che parliamo!

Ginnastica a casa: esercizi efficaci da fare dopo lo smartworking

In piena emergenza Coronavirus, tutte le attività hanno chiuso, comprese le palestre. E’ stato vietato uscire anche solo per fare una passeggiata in pieno scoppio della pandemia. La quarantena ha cambiato le abitudini di molti e gli italiani si sono ritrovati a lavorare da casa, in modalità ‘smartworking’. Un effetto negativo di questa modalità è che non si bruciano calorie, non ci si muove, non si fa allenamento fisico neanche per fare il tragitto casa-ufficio e viceversa. Sapete che ci sono degli esercizi da svolgere in casa, dopo lo smartworking, che aiutano non solo a non far venire mal di schiena, dopo tante ore di lavoro, ma che bruciano anche i grassi accumulati durante il lockdown! Eccoli:

ADDOMINALI CON LA SEDIA: Per fare gli addominali con la sedia basterà inginocchiarsi sul pavimento, poggiare i gomiti su una sedia con le rotelle e spostare questa avanti ed indietro. Ripetere lo stesso esercizio per tre serie da 10 ripetizioni: stare bene attenti a contrarre i muscoli addominali!

ESERCIZI PER LE BRACCIA: Si possono allenare le braccia anche stando seduti. E’ necessario alzarle, posizionandole in maniera tale da formare la lettere Y: i gomiti vanno piegati, portando le mani sulle spalle. Ripetere questo esercizio più volte aiuterà i vostri muscoli a rinforzarsi.

SQUAT: questo esercizio è universale, chi non lo conosce? Si può fare anche vicino la scrivania invece che con la versione classica (in piedi, sedendosi quasi e risalire): basterà mettersi in piedi con il viso rivolto verso la sedia e mettere una gamba poggiata sulla seduta. In questa posizione si potrà fare su e giù con il bacino, alternando le gambe durante le serie.

STRETCHING PER IL COLLO – Per rilassare il collo, dopo tante ore avanti il computer o alla scrivania, non serve alzarsi. Bisogna avere le spalle dritte e girare la testa lentamente prima a destra e poi a sinistra: serve ripetere questa operazione più volte! Stessa cosa si può fare ruotando la testa verso l’alto e verso il basso: questi sono esercizi utili a rilassare il collo e la cervicale.

Importante durante il lavoro smartworking è evitare di stare per troppe ore seduti: anche se non ci sono pause o distrazioni, l’ideale è alzarsi OGNI 55 MINUTI, per qualche minuto. Una piccola passeggiata, di 5 minuti, ogni 55 minuti vi farà camminare per 40 minuti al giorno!