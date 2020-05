Harry e Meghan, in arrivo un film sulla coppia: trama e data di uscita

Arriva un nuovo film sulla coppia Harry e Meghan.

La coppia ex reale composta da Harry e Meghan Markle è sicuramente una delle più chiacchierate e amate. Soprattutto da quando hanno deciso di abbandonare la famiglia reale e ritirarsi in America per una vita lontana dagli sfarzi della Corona. Sono in tanti coloro che li hanno apprezzati e amati moltissimo per questa decisione, in barba agli haters. Ora, per i fan della coppia, arriva la notizia che si farà un film su di loro, l’ennesimo, ma a quanto sappiamo dalle anticipazioni, sarà molto interessante.

Il film su Harry e Meghan

Dagli spoiler che abbiamo trovato e dai rumors che arrivano soprattutto dalla stampa inglese pare che il film si baserà proprio sulla controversa ed affascinante vicenda dell’abbandono di Harry e Meghan dell’Inghilterra e degli obblighi reali. A realizzare il film sarà Lifetime, canale statunitense che già aveva creato due biopic di successo sulla coppia. Il titolo, che ha già fatto impazzire i fan è Escaping The Palace. Sarà però un resoconto poco eroico e molto drammatico inerente l’abbandono dell’Inghilterra dopo la nascita del figlio Archie. Pare che si affronteranno tutte le lotte intestine alla famiglia. Le discussioni e tutte le sfide che i due hanno dovuto affrontare. Soprattutto inizialmente per far entrare Meghan alla Corte della Regina Elisabetta. Le diffidenze infatti sono state molte e anche i contrasti successivi per il modo di vivere di Meghan hanno creato svariate problematiche mai del tutto sanate. E che hanno portato evidentemente all’allontanamento dei due.

Cast del nuovo film sulla coppia inglese

Per quanto riguarda il cast e chi interpreterà Harry e Meghan ancora non ci sono notizie sugli attori prescelti. Del resto, per colpa della pandemia da Coronavirus, molto probabilmente le riprese sono ferme e dovremo aspettare prima di poter sgranocchiare dei pop-corn ammirando questo nuovo capitolo cinematografico sulla saga della famiglia reale. In ogni caso i lavori per la realizzazione e gli approfondimenti e le indagini proseguono senza sosta. Forse questo stop permetterà agli autori di approfondire ancora di più e in modo ancora più specifico molti lati di questa tormentata vicenda.