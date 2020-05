Chi è Carlos Saniz JR il nuovo affascinante pilota della Ferrari

Carlos Saniz JR il nuovo affascinante pilota della Ferrari chi è e cosa sappiamo su di lui.

A breve il nome di Carlos Sainz jr. sarà sulla bocca di tutti. Già ora se ne parla molto, soprattutto per le grandi aspettative che il mondo dello sport ripone in lui. Stiamo parlando del nuovo pilota scelto dalla scuderia di Maranello per farlo correre con la Ferrari. Ma chi è Carlos Sainz jr.? Guardando le foto vediamo subito un volto pulito e semplice. Come quello di un affascinante vicino di casa che vogliamo conoscere il prima possibile. Del resto il fascino dei piloti è riconosciuto e risaputo. Chi non vorrebbe avere come amico o, perché no, come fidanzato, un pilota? Certo, si vivrebbe con un po’ di paura per via del rischio, ma l’adrenalina sarebbe sempre alle stelle.

Chi è Carlos Junior e cosa sappiamo sul nuovo pilota della Ferrari

È tempo di conoscere meglio però Carlos Sainz jr. il nuovo pilota della Ferrari. Ad annunciare l’avvenuto accordo con il pilota spagnolo è la stessa scuderia di Maranello che, come riporta Huffington Post, correrà nella rossa per le stagioni 2021 e 2022 nel Campionato Mondiale di Formula 1. La sua bravura ha scalzato ogni pilota avversario, compreso Daniel Ricciardo che invece è entrato nelle file della McLaren andando proprio a sostituire Carlos Sainz jr. Per quanto riguarda la sua carriera sappiamo che Carlos ha esordito nel mondo delle auto da corsa nel 2015 con la Toro Rosso e poi è arrivato nella Formula 1 negli anni successivi come pilota della Renault prima e poi della McLaren aggiudicandosi il terzo posto nel penultimo GP del 2019. La sua carriera però gli scorreva nel sangue già da tempo. Infatti Carlos Sainz jr. è figlio di Carlos Sainz.

Suo padre è un famosissimo pilota di rally spagnolo, due volte Campione del Mondo nel 1990 e nel 1992, vincitore di tre edizioni del Rally Dakar. Insomma, che Carlos Junior avesse le auto e la velocità nel sangue c’era da aspettarselo. Ora non ci resta che vedere come andranno le cose con la Ferrari e se riuscirà a volare sul podio quante più volte possibile per la felicità del team nostrano della Testa Rossa.