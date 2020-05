Scrub capelli e cuoio capelluto: le migliori ricette fatte in casa per prenderti cura della tua chioma e della tua cute.

Tra i prodotti migliori per prendersi cura di sè e del proprio corpo c’è senza dubbio lo scrub. Ma forse non tutti sanno che gli scrub fatti in casa possono essere davvero molto validi, alla stregua di quelli che troviamo in profumeria. Ebbene, se siete alla ricerca di uno scrub per capelli e cuoio capelluto, siete nel posto giusto! È ClioMakeUp a fornirci alcune ricette davvero efficaci per prenderci cura della nostra chioma e della nostra cute, soprattutto se delicata. Ci sono tanti modi per realizzare lo scrub adatto a te, con ingredienti semplici e facili da trovare. Pronte a scoprire quale scrub fai da te è più adatto per i tuoi capelli?

Scrub capelli e cuoio capelluto: le ricette migliori e facili da preparare

La nota blogger Clio Zammatteo, per tutti ClioMakeUp, è tornata con i suoi utili consigli sulla cura dei capelli e del cuoio capelluto. In particolare, Clio ha offerto alle sue seguaci alcune tra le ricette che preferisce per realizzare scrub fai da te prendersi cura della propria chioma. Gli ingredienti da usare e la preparazione dello scrub varia a seconda della qualità di capelli e della cute nella zona del cuoio capelluto. Innanzittutto, è bene ricordare che un trattamento con scrub ha tanti benefici: purifica la cute, bilancia la produzione di sebo e aiuta a fare crescere i capelli più forti e sani. Insomma, un vero e proprio toccasana per la vostra testa! Ma ogni quanto bisogna fare lo scrub per capelli? Clio consiglia di farlo due volte al mese in caso di capelli normali e una volta a settimana se si hanno capelli grassi.

Ma, ora, veniamo al bello! Come abbiamo detto, è possibile realizzare scrub in casa con ricette molto semplici e il risultato è assolutamente efficace come con i prodotti commerciali. A volte, è anche meglio! Il consiglio è quello di scegliere accuratamente gli ingredienti, senza esagerare, e basandosi sulle proprie esigenze. Non ci resta che esaminare le varie ricette:

SCRUB PER CAPELLI CON BICARBONATO E SUCCO DI LIMONE

Questi sono due ingredienti molto purificanti e sgrassanti. Occorrono: shampoo delicato, un cucchiaino di bicarbonato e succo di uno o due limoni. Questo scrub è adatto principalmente a chi ha sebo in eccesso e problemi di forfora. Mescolare gli ingredienti, applicare alle radici e massaggiare per qualche minuto. Evitare se avete cute sensibile!

SCRUB PER CAPELLI CON ZUCCHERO DI CANNA E TEA TREE OIL

Ottimo sia per chi ha capelli grassi che secchi, ma anche per chi soffre di dermatite. Per chi ha cute grassa, occorrono: balsamo ( 4 cucchiai), zucchero di canna ( 2 cucchiai), tea tree oil ( 4-5 gocce). Se avete invece cute o capelli secchi, vi basterà sostituire il balsamo con un olio di mandole dolci o olio di Argan.

SCRUB PER CAPELLI CON OLIO DI COCCO, SALE MARINO E ACETO

Se cercate qualcosa per purificare e nello stesso tempo rafforzare e nutrire i vostri capelli e il vostro cuoio capelluto, questo scrub è perfetto! Vi servirà un cucchiaio di olio di cocco, un cucchiaio di sale marino, un cucchiaino di miele e uno di aceto di mele. La combinazione dei vari elementi, ognuno con le proprie funzioni, dà vita a un trattamento davvero unico!

SCRUB CAPELLI CON ALOE VERA E CAFFE’

Una sola parola per definire questo scrub: energizzante! Come lo zucchero, il caffè è un esfoliante abbastanza leggero: ottimo per chi ha cute sensibile. L’aloe idrata e l’olio di ricino rende i capelli più lucenti. Assolutamente da provare! Avete bisogno di due cucchiai di caffè in polvere, 2 cucchiai di gel di aloe vera e un cucchiaio di olio di ricino.

Che dire amiche! Non vi resta che scegliere il trattamento che fa al caso vostro e iniziare a preparare il vostro scrub. Ricordate che capelli e cuoio capelluto hanno bisogno di essere curati costantemente, proprio come ogni altra parte del nostro corpo. Cosa aspettate ad iniziare?