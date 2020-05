Talloni screpolati: rimedi naturali e consigli per avere piedi perfetti

Talloni screpolati: i migliori rimedi naturali e consigli per avere piedi perfetti; ecco come prendersene cura.

Anche i piedi, come ogni zona del nostro corpo, hanno bisogno di essere curati. La zona più ‘critica’ è senza dubbio quella dei talloni, spesso disidratati e tenenti a screpolarsi. Come fare per prendersene cura e avere piedi perfetti? Siete nel posto giusto. FanPage.it ha fornito alcuni semplici rimedi che fanno proprio al caso vostro. Ecco i migliori rimedi naturali per trattare proprio questa particolare parte del nostro corpo.

Talloni screpolati: ecco come liberartene con alcuni rimedi naturali facili da preparare

In vista dell’estate e, quindi, dell’utilizzo delle scarpe aperte, avere dei piedi perfetti diventa fondamentale! Soprattutto nella zona dei talloni, che è la più tendente alla disidratazione, alla mancanza di ossigenazione locale e alla difficoltà del microcircolo. Tutti fattori che portano ad avere spesso talloni screpolati: un effetto visivo decisamente antiestetico! Ebbene, se siete in cerca di un modo per prendervi cura dei vostri piedi e, nello specifico, dei vostri talloni, non dovete fare altro che proseguire con la lettura. Esistono, infatti, tantissimi rimedi naturali per prendervi cura dei vostri piedi e dire addio ai vostri problemini estetici! Scopriamoli insieme:

PEDILUVIO A BASE DI BICARBONATO: è il rimedio ideale per ammorbidire la pelle: mescolare ad acqua calda 3-4 cucchiai di bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale. Lasciare i piedi in ammollo per circa 20 minuti e procedere col fare uno scrub.

PIETRA POMICE: Come fare lo scrub dopo il pediluvio? Prova con la pietra pomice: basta strofinarla delicatamente sulla zona, con movimenti circolari.

SCRUB CON ZUCCHERO E SALE: Uno degli scrub fatti in casa migliori! Mescolare i due ingredienti con un po’ di olio e stendere il tutto sulla zona da tratare.

TRATTAMENTO AGLI OLI VEGETALI: Cocco o lavanda, il trattamento agli oli essenzali è uno dei più indicati contro i talloni screpolati.

OLIO DI SESAMO: ottimo contro la pelle secca. Si consiglia di farlo di sera e indossare calzini di cotone dopo il trattamento, lasciando agire il prodotto tutta la notte. Il risultato l’indomani sarà incredibile!

SCRUB CON BICARBONATO: bastano due cucchiai di bicarbonato e due di acqua calda per creare uno scrub perfetto contro i talloni screpolati. Non dimenticare una crema idratante al termine del trattamento!

ESFOLIANTE ALLA FARINA DI RISO E CECI: 2 cucchiai di farina e due di olio extravergine di oliva o di mandorle o di sesamo è quello che ti serve per creare questo composto.

IMPACCO AL BURRO DI KARITE O AL MIELE: entrambi ottimi per ammorbidire la pelle dei vostri piedi, nel caso del burro vi basta qualche cucchiaino!

TRATTAMENTO CON LA BANANA: Lo avreste mai detto? Anche la banana con le sue ricche vitamine può essere un toccasana per i vostri piedi. Basta utilizzare la polpa, ben schiacciata, e spalmarla sulle zone dei piedi che intendiamo trattare. Lasciate agire per 20 minuti e…il risultato sarà più che soddisfacente.

Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Non vi resta che scegliere quale rimedio è quello che fa per voi, anche in base agli ingredienti che avete in casa. Cosa aspettate ad iniziare? I vostri piedi vi ringrazieranno!