Come trovare l’amore nella Fase 2, con la mascherina

Trovare l’anima gemella nella Fase 2 con la mascherina vi sembra impossibile? Non è così, ecco qualche trucco.

I single che hanno trascorso questa quarantena da soli ora che la Fase 2 è iniziata e con la possibilità di uscire di nuovo tra pochi giorni, si staranno chiedendo come fare a trovare l’amore ora che tutto è cambiato. Flirtare è sempre stato un gioco di sguardi e ora come ora, lo diventa sempre di più. Già perché dovremo uscire con la mascherina e quindi mordicchiarsi le labbra per attirare l’attenzione di lui o di lei al bar diventa leggermente complicato (anche perché i bar sono chiusi). Grazia, da sempre sul pezzo in tema di lifestyle ha così stilato una serie di consigli da tenere a mente per il corretto corteggiamento durante la fase mascherina. Vediamoli insieme.

Come farsi notare con la mascherina?

Sarà tutto più complicato. Questo Coronavirus sembra aver assolutamente reso tutto più complicato in tema di rapporti sociali. Il distanziamento è una delle prime forme di protezione dal contagio. Così come indossare la mascherina diventa cruciale sempre per ridurre il più possibile la dispersione di saliva e quindi di eventuale virus. L’arma di seduzione quindi, in un mondo che sembra totalmente diverso da quello che avevamo lasciato, diventano gli occhi, i capelli e le movenze.

Occhi: quante volte si è detto “mi piacciono i suoi occhi” oppure frasi come “ciò che mi ha colpito di lui sono i suoi occhi”. Bene, è il momento di far leva proprio su questa arma di seduzione, lo sguardo. Così le donne devono assolutamente curare le proprie sopracciglia, infoltire le ciglia e rendere lo sguardo il più profondo possibile proprio con il trucco.

Movenze e linguaggio del corpo: siamo in estate quindi, oltre a rimetterci tutti un po’ in forma dopo aver impastato e mangiato centinaia di torte è importante anche comunicare alla persona che ci piace il nostro interesse con il corpo. Chiaramente non si può puntare sullo “strusciamento” da discoteca. Ma le gambe accavallate con un piede incorniciato da un bel sandalo che punta proprio verso di lui, è molto interessante. Stesse discorso per le braccia. Se le teniamo incrociate davanti a noi comunicano solo chiusura, invece è molto più interessante mostrarsi aperte al nostro uomo.