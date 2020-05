Verissimo Le Storie, chi saranno gli ospiti della puntata di sabato 16 Maggio? Scopriamo insieme tutte le interviste riproposte e i videomessaggi.

Continua l’appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo Le Storie. Sappiamo che con l’avanzare dell’emergenza Coronavirus, numerosi sono stati i programmi televisivi che sono stati interrotti. In primis, lo show di Silvia Toffanin. Tuttavia, pur di non perdere affatto occasione di fare compagnia al suo affezionato pubblico, Mediaset ha avuto un’idea davvero geniale: riproporre le vecchie interviste dei più grandi personaggi televisivi. Intervallati da videomessaggi dei Vip che raccontano la loro quarantena, verranno riproposti dei racconti davvero incredibili e, soprattutto, davvero inediti di alcuni personaggi pubblici. Ecco, ma chi saranno gli ospiti della puntata del 16 Maggio? Ovviamente, vi sveleremo noi ogni singola cosa. Anche se, vi anticipiamo, così come tutte le altre puntate, anche questo nuovo appuntamento sarà praticamente imperdibile. E, soprattutto, gli ospiti ripresentati saranno davvero incredibili. Scopriamoli insieme.

Verissimo Le Storie, tutti gli ospiti di sabato 16 Maggio

Cosa ci riserverà questa puntata di Verissimo Le Storie di sabato 16 Maggio? C’è da dire che, fino a questo momento, Silvia Toffanin non ha mai deluso le aspettative dei suoi telespettatori. Settimana dopo settimana, su Canale 5 vengono riproposte delle interviste davvero incredibili. A partire, quindi, quella di Mara Venier fino ai video messaggi di Belen Rodriguez, Andrea Damante e tanto altro ancora. Ecco, ma quali altre emozioni ci regalerà lo show del sabato pomeriggio? Siete proprio curiosi di scoprire tutti i suoi ospiti? Scopriamoli insieme:

Fiorello: è stato uno dei protagonisti indiscussi del Festival di Sanremo 2020. Eppure, ancora prima di poterlo rivedere su quel palco insieme al suo amico Amadeus, Verissimo ci riproporrà una delle sue ultime ed imperdibili interviste;

è stato uno dei protagonisti indiscussi del Festival di Sanremo 2020. Eppure, ancora prima di poterlo rivedere su quel palco insieme al suo amico Amadeus, Verissimo ci riproporrà una delle sue ultime ed imperdibili interviste; Katia Follesa ed Angelo Pisani: la coppia, così come sui rispettivi canali social, ci farà ancora una volta divertire con la loro spontaneità e simpatia;

la coppia, così come sui rispettivi canali social, ci farà ancora una volta divertire con la loro spontaneità e simpatia; Federica Nargi ed Alessandro Matri: a pochi giorni di distanza dall’annuncio dell’addio al calcio del giocatore, la coppia sarà nuovamente sul piccolo schermo;

a pochi giorni di distanza dall’annuncio dell’addio al calcio del giocatore, la coppia sarà nuovamente sul piccolo schermo; Sabrina Ferilli: a poche ore di distanza dal suo debutto ad Amici Speciali, potremmo ammirare nuovamente la sua simpatia e bellezza su Canale 5;

a poche ore di distanza dal suo debutto ad Amici Speciali, potremmo ammirare nuovamente la sua simpatia e bellezza su Canale 5; Bruno Barbieri: il temutissimo chef di ‘Masterchef’ si è raccontato già in precedenza a Silvia Toffani e noi, quest’oggi, avremo la possibilità di rivederlo;

il temutissimo chef di ‘Masterchef’ si è raccontato già in precedenza a Silvia Toffani e noi, quest’oggi, avremo la possibilità di rivederlo; Patty Pravo: così come la volta scorsa, la celeberrima cantante ci incanterà con i suoi incredibili racconti;

così come la volta scorsa, la celeberrima cantante ci incanterà con i suoi incredibili racconti; Carlo Verdone: è uno degli attori più amati del panorama artistico italiano e, senza alcun dubbio, la sua intervista lo confermerà.

Insomma, è o non è una puntata imperdibile? Per noi, decisamente!