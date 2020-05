Ecco i cibi che favoriscono la produzione naturale di acido ialuronico, ovvero la sostanza che permette alla pelle di idratarsi ed illuminarsi.

L’acido ialuronico è una sostanza prodotta dal nostro organismo ed ha lo scopo di idratare e proteggere i tessuti. L’utilizzo di creme e trattamenti particolari è utile a combattere i segni del tempo sulla pelle ma non è l’unica mossa giusta per avere una pelle perfetta. L’alimentazione è fondamentale: basta mangiare regolarmente alcuni alimenti per produrre acido ialuronico, evitando la disidratazione e rendendo la pelle super luminosa! Ecco quali sono gli alimenti che vanno mangiati regolarmente.

Acido ialuronico, cibi da mangiare per produrlo ed avere una pelle perfetta

Sono circa dieci gli alimenti che favoriscono la produzione di acido ialuronico, che permette di avere una pelle idratata e luminosa. Primo cibo in assoluto è il kiwi: la vitamina C è un antiossidante e quindi contrasta i radicali liberi che favoriscono l’invecchiamento. Il kiwi è un frutto che stimola la produzione di acido ialuronico, come lui anche gli spinaci ed i broccoli. Entrambi ricchi di vitamina C, hanno azione antiossidante ed antinfiammatoria per la cute. Favoriscono la produzione di acido ialuronico e collagene, cioè le due componenti del tessuto connettivo.

Le uova contengono zinco, un minerale coinvolto nella formazione di cellule cutanee: se vengono mangiate regolarmente, la pelle resta in perfetta salute e non cambia con l’avanzare dell’età. Anche l’avena è ricca di zinco. Il magnesio è un minerale che favorisce la produzione di acido ialuronico: per mangiarlo, è necessario acquistare le mandorle, che ne ha in grande quantità. Tutti, nella loro quotidianità, dovrebbero bere il tè verde: questo è ricco di antiossidanti potenti che proteggono le cellule della cute. Tra gli alimenti che favoriscono la produzione di acido ialuronico ci sono anche le fragole: sono ricche di antiossidanti, di vitamina C e di magnesio. Sono un vero toccasana per la salute e per avere una pelle perfetta. Chi favorisce la produzione per eccellenza di acido ialuronico sono gli flavonoidi, una vasta classe di composti fenolici che esercitano svariate attività biologiche e che hanno azione antiossidante, protettiva sul micro circolo, antinfiammatoria. Gli alimenti più comuni che li contengono sono fagioli e finocchi.