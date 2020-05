Belen Rodriguez canta e Alberto Urso non resiste: spunta il commento

Belen Rodriguez si mostra su Instagram con una splendida esibizione canora: spunta il commento di Alberto Urso, uno scambio molto affettuoso tra i due

Belen Rodriguez ha sempre avuto una grande passione per la musica, per il canto in particolare. Ha una bella voce: morbida, calda, che ricorda molto il Sud America. Ben preparata, truccata, con un abito molto allegro a fantasia floreale, si è messa a cantare registrando il tutto per mettere su un video per Instagram. E sui social ha riscosso un enorme successo. I commenti sono tutti positivi e mostrano un pubblico che nutre un grandissimo affetto nei confronti della showgirl argentina. “Complimenti, hai il dono meraviglioso di essere una donna speciale”, scrive qualcuno. E Belen risponde con un enorme grazie pieno di emozione. Ma è proprio tra i commenti che spunta un cuoricino che attira la nostra attenzione: quello di Alberto Urso.

Alberto Urso risponde al video in cui Belen Rodriguez canta: scambio affettuoso tra i due

Una canzone allegra, cantata molto bene da Belen Rodriguez che promette di esibirsi in qualcosa di italiano la prossima volta. Questo il suo messaggio: “Mi diverto un po’ con voi! La prossima volta prometto che la faccio in italiano, ma mi dovete dare dei consigli!!!!”

Così, ecco che Alberto Urso non resiste e scatta il cuoricino nel commento al post di Belen Rodriguez. Un cuoricino a cui la showgirl risponde con molti altri cuoricini. Insomma, evidentemente i due si conoscono e probabilmente hanno parlato della sua passione per il canto. Uno scambio affettuoso tra i due che non è passato inosservato. Evidentemente, Alberto, ex vincitore del talent Amici di Maria De Filippi, ha voluto esprimere la sua approvazione per l’esibizione canora di Belen. Un bel gesto, sicuramente.

“Faccio quello che fa stare bene a me”

“Sei una artista completa cara Belen!!! Inoltre la natura è stata molto generosa con te e quindi…o ti si ama o si rosica! Comunque dovresti cantare più spesso… brava!” le scrivono tra i commenti. Così, lei risponde: “me lo sono promessa a me stessa, da adesso in poi faccio quello che fa stare bene a me! Per esempio! canto!”