Come togliere il gel e lo smalto semipermanente a casa: i consigli più efficaci per una manicure d’emergenza quando non puoi andare dall’estetista.

Avere le unghie sempre perfette è il sogno di ogni donna. Ma, si sa, questo non sempre è possibile. Soprattutto quando, per un motivo o per un altro, non ci si può recare dall’estetista o dall’onicotecnica. Questo periodo di lockdown forzato, durante il quale i centri estetici sono stati chiusi, ne è stata una prova. Ma forse non tutte sanno che, con le dovute attenzioni e accorgimenti, è possibile cimentarsi in una manicure d’emergenza anche a casa. Una manicure fai da te! Esistono, infatti, alcuni semplici metodi per rimuovere il gel o lo smalto semipermanente a casa. Ma attenzione ad utilizzare gli strumenti giusti, per evitare di rovinare l’unghia. Scopriamo insieme come procedere.

Come togliere il gel e lo smalto semipermanente a casa se non puoi andare dall’estetista

La tua ricostruzione unghie è diventata ingestibile ma non puoi andare dall’estetista? Che sia gel o smalto semipermanente, sappi che puoi rimuoverlo anche da sola, a casa. Ovviamente, ti toccherà fare molta attenzione poiché la probabilità di rovinare l’unghia c’è ed è molto alta. Ma ora veniamo al bello: ecco tutti i passi da seguire per una manicure perfetta, semplicemente a casa tua!

Come rimuovere lo smalto semipermanente

Indubbiamente, tra il gel e lo smalto semipermanente, il secondo è quello più semplice da rimuovere. Per farlo avrai bisogno di un apposito remover ( liquido professionale utlizzato per rimuovere con semplicità lo smalto semipermanente) o di un solvente per unghie ( il comune acetone andrà bene) e di appositi foglietti di alluminio dotati di una parte in cotone e di un bastoncino di arancio. Nel caso non possiedi questi fogli, puoi crearli con un batuffolo di cotone e della carta stagnola. È più semplice di quello che sembra! La prima cosa da fare è versare qualche goccia di remover o solvente sulla parte in cotone, da appoggiare sull’unghia, e avvolgere il polpastrello nel foglio di alluminio. Attendi almeno 10 minuti, ma sappi che più tempo passa e più sarà semplice rimuovere lo smalto. Infine, togli lo smalto restante col bastoncino. I residui di smalto dovrebbero essere completamente spariti, ma, nel caso non fossi soddisfatta, ripeti il procedimento precedente, riavvolgendo il polpastrello nell’alluminio. Concludi passando un buffer per levigare l’unghia. Se non vuoi utilizzare solventi o remover, puoi scegliere la lima, ma attenzione! Essendo lo strato di semipermanente molto sottile, potresti facilmente rovinare la superficie dell’unghia sottostante. Che si indebolirà e potrà provocarti bruciore. Si consiglia di procedere con molta attenzione, con movimenti leggeri sempre nello stesso verso e utilizzando una lima a grana fine.

Come rimuovere il gel

Nel caso del gel, invece, la lima appare uno strumento senz’altro più necessario. La ricostruzione in gel è più spessa dello smalto e, se non si ha una certa manualità e gli strumenti adatti, ti risulterà particolarmente complicato rimuoverlo. Il consiglio è limitarsi semplicemente ad accorciare l’unghia, con una lima per l’appunto. Nel caso voleste procedere da sole, vi serviranno due lime, una delle quali più dura, e un buffer. Con la lima dura rimuoverete la parte superficiale del gel, con quella più morbida quella più vicina all’unghia. Utilizzare il buffer per rendere la supeficie più liscia e levigata, ed eliminare eventuali residui.

Sia nel caso della rimozione del semipermanente che in quella del gel, potrete terminare le operazioni con un olio nutriente per unghie e cuticole. Insomma, di metodi per mettere a posto le vostre mani ce ne sono davvero tanti. Ve la sentite di improvvisarvi estetiste per un giorno? Non vi resta che provare!