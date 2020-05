Coronavirus, in una recente intervista, gli esperti hanno allarmato sul distanziamento sociale da adottare in piena Fase Due: le loro parole.

Mancano pochissime ore ed avremo a tutti gli effetti la Fase Due del contenimento del Coronavirus. Nonostante la convivenza con il virus sia iniziata quasi due settimane fa, soltanto da Lunedì 18 Maggio si ritornerà alla normalità. Certo, l’infezione da Covid-19 non è affatto sparita, sia chiaro. Nonostante la curva epidemiologica stia calando sempre di più, è sempre bene tenere a mente che dobbiamo abituarci alla convivenza con il virus cinese, dato che i tempi per un vaccino, a quanto pare, sembrano essere abbastanza lunghi. Tuttavia, tra pochissimo, tutte le attività commerciali possono nuovamente rialzare le loro saracinesche. Da domani, infatti, tutti i negozi di vendita al dettaglio, parrucchieri, estetiste e barbieri avranno la possibilità di ritornare a svolgere il loro lavoro. È proprio per questo motivo che, da come si legge su La Repubblica, gli esperti hanno voluto lanciare un vero e proprio allarme. Riguardo cosa? Semplice: sul distanziamento sociale! Fino a questo momento, lo sappiamo, la distanza di sicurezza tra ciascun individuo è stata importante. Da domani, però, sarà più che indispensabile. Ecco le parole degli esperti.

Coronavirus, le parole degli esperti sul distanziamento sociale

Stando a quanto si apprende da La Repubblica, sembrerebbe che, a poche ore dall’inizio della Fase Due del contenimento del Coronavirus, gli esperti abbiano voluto lanciare un vero e proprio allarma sul distanziamento sociale. Fino a questo momento, come dicevamo precedentemente, è stato necessario mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro. Se si voleva evitare un contagio da Covid-19, era più che indispensabile, quindi, stare lontano gli uni dall’altro. Da come si può chiaramente leggere, però, sembrerebbe che, soprattutto negli spazi aperti, sia indispensabile aumentare questa distanza di sicurezza. ‘È questione di capire il rischio che vogliamo prenderci’, ha spiegato. Ma non solo. Perché l’esperto ha continuato a dire a quanti metri di distanza il contagio può essere ‘trascurabile’. Ecco le sue parole nel minimo dettaglio.

‘La precipitazione delle goccioline respiratorie è molto alta entro un metro di distanza dalla persona infetta. È più bassa, ma esiste ancora, tra uno e due metri. È trascurabile oltre i due metri’, si legge su La Repubblica.