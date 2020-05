Ecco sei consigli per la cura dei vostri capelli: consigli e regole utili per avere una chioma luminosa e perfetta.

La cura dei capelli è molto importante: soprattutto per le donne, la chioma è uno degli aspetti estetici più importanti. Avere i capelli in disordine o sporchi non è una bella sensazione: a molte capita di non sentirsi a proprio agio con i capelli non sistemati. Come fare senza hair stylist di fiducia, soprattutto in piena emergenza Coronavirus? Lo sapete che si possono curare i propri capelli senza lasciare le mura domestiche? Ecco alcuni semplici passaggi da seguire.

Cura dei capelli: sei consigli utili per avere una splendida chioma

Prima di tutto, per curare i propri capelli, bisogna usare uno shampoo adatto alla tipologia del capello: ricci, lisci, gonfi, con forfora, grassi etc. Ad esempio, chi soffre di capelli sfibrati, secchi o indeboliti, la linea Pantene è perfetta per rigenerare e proteggere la cute.

Il lavaggio è molto importante: la prima regola è non lavare tutti i giorni i capelli ma ogni 2/3 giorni. Durante il lavaggio, prima di utilizzare lo shampoo è importante bagnare i capelli con molta acqua e successivamente applicare il prodotto. Bisognerebbe evitare di applicarlo due volte: potrebbe stressare i capelli. Se si vuole avere un capello luminoso e brillante esiste una ‘maschera’ che consiste nel preparare una soluzione fatta di acqua fredda ed aceto bianco o limone. Sono importanti le maschere per i capelli ed andrebbero usate una volta a settimana. Non vanno utilizzati come lo shampoo perchè hanno un tempo di posa maggiore: esistono tantissimi trattamenti specifici per i capelli, adatti ognuno alla tipologia del capello. Per la cura è necessario asciugarli correttamente: bisogna tamponare i capelli per assorbire l’eccesso di acqua ed utilizzare phon professionali. Importante regolare la temperatura del getto d’aria: troppo calore danneggia i capelli.

Per avere una piega perfetta dei capelli basta usare una spazzola rotante che, con il getto d’aria del phone, modella i capelli. Mossi, lisci o ricci: scegli tu, in base al movimento, come vuoi asciugare i tuoi capelli. Tra gli accessori di una donna non manca mai la piastra: l’utilizzo di questa però non deve essere frequente perchè i capelli possono danneggiarsi e soprattutto non bisogna mai usarla con i capelli umidi o bagnati. Si consiglia uno spray protettivo prima dell’utilizzo della piastra e di non effettuare più di 3 passate sulla stessa ciocca.