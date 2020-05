Ecco alcune regole e consigli su come eliminare i peli senza dover andare dall’estetista: ecco i prodotti adatti per la depilazione in casa!

I nemici delle donne sono in assoluto i peli. Combatterli è sempre una lotta e siamo chiamate a dedicarci alla loro eliminazione quasi tutti i giorni. Non sempre si può correre dall’estetista e per questo motivo bisogna ricorrere alla tipologia di depilazione casalinga. Quali sono i metodi più utili ed efficaci da usare per depilarsi in casa? Il segreto per avere una pelle liscia e senza peli è usare questi prodotti con costanza e precisione. Ecco per voi una spiegazione nel dettaglio.

Depilazione a casa: come fare ed i consigli per eliminare i peli

Per depilare il nostro corpo, in maniera quasi definitiva, ci sono svariati metodi, alcuni dei quali si possono usare anche a casa. Esistono alcuni prodotti che, se usati con costanza e precisione, potrebbero farvi abbandonare, almeno per un po’, rasoi, lamette e cera. Uno di questi è il silk epil: è una macchinetta facile da usare e più efficace del rasoio. E’ formato da tante piccole pinzette che catturano il pelo e lo estirpa dalla pelle, non tagliandolo quindi come nel caso della lametta. Alcuni silk epil, come quello della Braun, può essere utilizzato anche sotto la doccia: con acqua calda, la depilazione potrebbe essere anche meno dolorosa.

Una valida soluzione per rimuovere i peli in maniera (quasi) definitiva è la luce pulsata. Si tratta di una lampada che emette impulsi luminosi ad alta intensità che brucia i bulbi piliferi termicamente. I risultati ovviamente non sono immediati, serve costanza e precisione: i peli cominceranno a cadere da soli ed è perfetto per chi desidera avere risultati duraturi nel tempo. Per molte è un trattamento indolore. Non bisogna per forza recarsi in un centro estetico, esistono anche epilatori a luce pulsata che si possono usare in casa, come quello Braun. E’ un trattamento che vieta l’esposizione al sole per quattro settimane almeno dopo averlo eseguito: per questo motivo è consigliabile iniziarlo in inverno o in periodi lontani dalla stagione estiva. Chi ha i peli più scuri, è efficace il laser.

Molte donne decidono di depilarsi anche sul viso. E’ una zona molto delicata, come il baffetto o le sopracciglia, e per questo motivo si possono usare prodotti idonei al viso. Esistono silk epil per il viso in commercio quelli di Braun: possono essere usati anche sotto la doccia, ma non sono totalmente indolore. In alternativa esistono le strisce depilatorie per il viso.