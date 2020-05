Mara Venier, con chi è stata fidanzata la conduttrice: tutti i suoi amori

Mara Venier, ecco tutti gli amori della simpaticissima conduttrice veneta: con chi è stata fidanzata e spostata, i dettagli.

Mara Venier è una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate della televisione italiana. Con un carriera alle spalle più che di successo, la conduttrice venete continua a riscuotere un seguito davvero clamoroso. Non è un caso se il suo Domenica In, puntata dopo puntata, registra un record di ascolti assoluto. E, soprattutto, come raccontato anche in un nostro recente articolo, andrà in onda fino a fine Giugno. Insomma, una vita lavorativo piuttosto impegnativa, c’è da ammetterlo. Come lo è stata, tra l’altro, anche la sfera sentimentale. Attualmente sposata felicemente con Nicola Carraro, la Venier, nel suo passato, vanta di diverse relazioni e, soprattutto, matrimoni. Ecco, ma siete curiosi di conoscere tutti gli amori della conduttrice? Tranquilli, ci pensiamo noi! Ecco cosa occorre sapere.

Mara Venier, tutti gli amori della conduttrice: con chi è stata fidanzata

Attualmente sposata, dal 2006, con il produttore cinematografico Nicola Carraro, Mara Venier ha alle spalle precedenti relazioni e, soprattutto, matrimoni. Siete curiosi di conoscerli? Scopriamo insieme tutti gli amori della simpaticissima e famosissima ‘zia’ d’Italia:

Francesco Ferracini: in una recente intervista mandata in onda a Verissimo Le Storie, Silvia Toffanin ha voluto ripercorrere tutte le storie d’amore della conduttrice. Ecco. Lui è stato, senza alcun dubbio, la sua prima fiamma. Mara aveva soltanto 16 anni. E, dopo averlo incontrato per ‘caso’, se ne innamora perdutamente. Nonostante la differenza d’età, lui all’epoca aveva 25 anni, la Venier deciderà di sposarlo all’età di 17 anni dopo aver scoperto di essere incinta per la prima volta. ‘È stato il mio primo amore. Se penso a lui, penso ad un’infinita tenerezza’, ha detto Mara alla Toffanin. Purtroppo, la loro relazione non è andata affatto a buon fine;

Con Nicola, come raccontato più volte dalla diretta interessata, Mara vive una fantastica storia d’amore.