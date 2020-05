Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha un passato incredibile che non tutti conoscevano: per 9 anni ha vissuto su un isoletta sperduta. Ecco il retroscena sulla dolce metà della conduttrice.

Mara Venier è una delle donne della televisione più amate di sempre. La regina della Rai regala ogni Domenica intrattenimento, musica e risate agli italiani anche in piena emergenza Coronavirus. Ha deciso, nonostante lo stop di tutti i programmi televisivi durante il lockdown, di andare comunque in onda per far compagnia agli italiani, obbligati a restare in casa. Il suo Domenica In ha avuto e continua ad avere un enorme successo. La Zia Mara dal 2006 è spostata con il produttore cinematografico Nicola Carraro: lui ha rubato il cuore della presentatrice ed è sempre stato al suo fianco. Nicola ha 73 anni ed è milanese: è figlio di Pinuccia Rizzoli e Gian Gerolamo Carraro. E’ un uomo molto famoso in italia: nel ’80 Nicola Carraro ha ricevuto il Premio “De Curtis” e nello stesso anno il Premio “Nastro d’Argento” per l’intero suo lavoro di produzione insieme a Franco Cristaldi.Il nipote di Angelo Rizzoli, fondatore dell’impero editoriale, ha un passato davvero incredibile: c’è un retroscena sul suo conto che non tutti conoscono. Ecco di che si tratta.

Nicola Carraro, il passato ai Caraibi: retroscena inedito sul marito di Mara Venier

Sapete che Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha vissuto per nove anni in un’isoletta sperduta dei Caraibi? Proprio così! Dalla sua biografia si legge che uscì dall’azienda Rizzoli, nel ’74, per comprare la Sperling&Kupfer. Nel ’77 Carraro diventò azionista di maggioranza della Vides Spa, con cui realizzò film di grande successo: nel 1993, Nicola decise di venderla alla Mondadori per trasferirsi a Turks and Caicos, un’isola sperduta dei Caraibi, di nome Providenciales.

Nel 2006, l’amore per Mara Venier l’ha spinto a tornare in Italia. Prima della conduttrice Rai, Nicola Carraro è stato sposato con Adonella Colonna, da cui ha avuto il primogenito Gerò, Ginevra e Giada. Il primo incontro tra Nicola e Mara è avvenuto a Forte dei Marmi grazia ad amici in comune e fu proprio lui a raccontare che quando si sono incontrati, lei era all’apice del successo e per via di una battuta fatta dal produttore cinematografico, gli mise il broncio. Alla fine poi è scoppiato l’amore. Anche Mara, prima di lui, ha avuto diverse storie d’amore: con Francesco Ferracini ha avuto Elisabetta, è nato poi Paolo dalla relazione con Pier Paolo Capponi e nell’84 ha sposato Jerry Calà, da cui si è separata tre anni d’oro. Carraro è molto attivo sui social ed infatti pochi giorni fa ha divertito tutti con un ‘video a tradimento’ fatto alla sua dolce metà. L’amore tra loro è davvero unico.