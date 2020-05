Pamela Prati, ospite di Domenica In, ha parlato nuovamente di Mark Caltagirone: ecco la replica al veleno di Eliana Michelazzo

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, programma condotto da Mara Venier su Rai Uno. La conduttrice ha dato uno splendido annuncio: la conduttrice, infatti, ha dichiarato che dalla puntata odierna, sino alla fine di questa edizione, ci sarà ogni domenica un ospite in studio. La produzione ha deciso di ripartire con Pamela Prati, showgirl divenuta famosa, oltre che per i suoi trascorsi al Bagaglino, anche per la storia con Mark Caltagirone. La ‘finta’ storia d’amore con Caltagirone ha attraverso i salotti televisivi, da quello di Domenica In a Live – Non è la D’Urso, arrivando fino alle aule di tribunale. La Prati, dopo questa brutta storia, ha scritto un libro, “Come una carezza“, nel quale racconta la sua vita e cerca di mettere una pietra sulla love story con Caltagirone.

Nell’intervista rilasciata a Mara Venier, la Prati, oltre a ripercorrere la sua carriera, ha parlato anche di Caltagirone. La conduttrice ha fatto vedere alla sua ospite una vecchia intervista rilasciata a Domenica In e la showgirl ha così commentato: “Io non mi riconosco in questa intervista. Quando la vedo mi fa tanto male, si vede che sono plagiata“. La Prati poi ha aggiunto: “Chiedo scusa a te” – riferito alla conduttrice – “e al pubblico, sono stata plagiata. Voglio che quella parte di pubblico che mi ha amata, continui ad amarmi”. La Prati ha spesso sottolineato il fatto di essere stata plagiata da quello che lei stessa ha definito un ‘sistema’.

Le parole della Prati ovviamente hanno scatenato la reazione di Eliana Michelazzo, sua ex agente. La donna, tra le stories di Instagram, ha dichiarato: “Le bugie hanno le gambe corte. Sciacquati la bocca, Pamela”.