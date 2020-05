Quarantena, alcuni trattamenti fai da te: vi spieghiamo come prendersi cura della pelle e dei capelli in questo periodo di stress casa

Questo momento di quarantena è stato particolarmente stressante per tutti quanti, e oltre a risentirne psicologicamente anche il fisico ne sta risentirne. Pelle e corpo sono molto soggetti allo stress, sfibrati, colorito spento, incupito. Come vi abbiamo già spiegato precedentemente, da questo momento di ‘reclusione’, però la pelle può averne giovato, disintossicandosi dal make up e dallo stress della frenesia quotidiana. In questo momento però in previsione della ripresa delle attività commerciali, il lavoro e la vita di tutti i giorni, la pelle sarà nuovamente sottoposta a tanto stress, che può essere alleviato utilizzando alcuni piccoli accorgimenti quotidiani, per curarla al meglio. Andiamo a scoprire insieme alcuni rimedi casalinghi per poter curare al meglio la nostra pelle. Soprattutto attraverso maschere, scrub ed esfolianti. Il costo di queste ricette è davvero ridotto ed è più che probabile che possiate trovare tutti gli ingredienti già in casa.

Quarantena, trattamenti fai da te: come prendersi cura di pelle e capelli

Esfoliazione Corpo: Spesso si pensa che l’esfoliazione del corpo non sia necessaria, invece non è affatto così. Ci sono alcuni scrub che sono un toccasana per la pelle. Tra i più economici ed efficaci ci sono certamente gli scrub con caffè e miele o caffè e olio. In entrambi i casi, il caffè esfolia delicatamente la pelle eliminando le cellule morte e contiene delle sostanze che aiutano a combattere la ritenzione idrica. Il miele e l’olio invece ammorbidiscono e nutrono la pelle naturalmente.

Maschera viso: Le maschere viso sono ovviamente da scegliere in base al tipo di pelle che si possiede, Per le pelli tendenzialmente grasse, le maschere a base di argilla o banana sono dei veri toccasana. Aiutano ad asciugare il sebo in eccesso senza alterare il naturale equilibrio bella pelle. Per le pelli molto secche invece vi consigliamo delle maschere a base di miele e yogurt, per un nutrimento assicurato e soprattutto per riacquistare un bel colorito.

Cura dei piedi: E’ possibile che in questo momento lontano dall’estetista, i piedi ne abbiano risentito molto, ma noi abbiamo un piccolo trucchetto che fa a posta per voi. L’aceto è un ottimo alleato contro la pelle secca, utilizzato su un batuffolo e lasciato in posa sulla pelle morta per qualche ora, vi aiuterà ad eliminare tutte le pellicine e quei fastidiosi inestetismi da callosità.