Rai, tutti i nuovi arrivi in programma per il prossimo autunno: scopriamo insieme le nuove fiction, i film e tanto altro ancora

Come ben sappiamo con l’arrivo del virus, siamo stati costretti a sospendere tutto e quindi anche le riprese delle grandi fiction, che da sempre ci tengono compagnia. In questi mesi sul piccolo schermo abbiamo infatti visto moltissime fiction non complete, poiché le riprese sono state interrotte proprio per il Corona virus. Adesso che la situazione sembra iniziare a sbloccarsi, non è difficile pensare che a breve potrebbero riprendere anche le registrazione, per permettere di mandare in onda gli ultimi episodi delle fiction in sospeso. Sono tanti i titoli attesi per questo autunno e non è difficile pensare che avranno un enorme succeso. Tra questi c’è anche L’Allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, che nel corso di queste settimane sta facendo incetta di Share, con le repliche della seconda stagione, apprezzatissima dal pubblico. Ma adesso andiamo a scoprire insieme nel dettaglio quelle che saranno le prossime fiction, in uscita e quelle che dovranno terminare.

Rai, tutti i nuovi arrivi dell’autunno: le nuove fiction, i film e tanto altro

Ecco tutte le fiction che inizieranno il prossimo autunno, o che riprenderanno da dove erano state sospese a causa del coronavirus. Sono molte infatti le fiction che purtroppo hanno dovuto chiudere i battenti a causa di questa gravissima crisi. Vediamo quali sono i titoli più gettonati per questo autunno:

“Nero a metà” – Seconda stagione

È stata una delle grandi fiction del 2018, con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, alias Carlo Guerrieri e Malik Soprani. Li rivedremo nell’autunno del 2020. La prima stagione della fiction ha avuto ascolti medi per oltre 6 milioni di spettatori e uno share del 25%, si prospetta un grandissimo successo anche per questa seconda stagione.

“Doc – Nelle tue mani” – Seconda parte

“Doc – Nelle tue mani” ha rappresentato il più grande successo di un esordio di fiction dal 2007. La serie tv tratta da una storia vera, con Luca Argentero, come vi abbiamo detto più volte, è stata costretta a interrompersi a causa delle restrizioni per far fronte all’emergenza Coronavirus. Nelle prossime settimane, dovrebbe esserci la prima convocazione per tornare sul set e girare gli episodi che mancano per il finale di stagione, anche se proprio Argentero aveva fatto intendere che mancassero solamente alcune scene per il montaggio finle.

“L’allieva” – terza stagione

“L’allieva” è stato un altro grandissimo successo, tratto dai romanzi di Silvia Gazzola, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. In autunno è attesa la terza stagione, nel frattempo la domenica sera stiamo vedendo andare in onda le repliche che stanno riscuotendo un enorme successo, conquistando tantissimi punti di share.

“Il commissario Ricciardi”

E’ una nuova serie tratta dal romanzo dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Protagonista assoluto sarà Lino Guanciale che per il prossimo autunno si farà in tre con: “L’Allieva”, “Sopravvissuti” e soprattutto “Il commissario Ricciardi”. La serie è ambientata negli anni ’30, è tratta da una delle saghe di romanzi più vendute e amate di Maurizio De Giovanni. Essendo una saga è facile immaginarsi che ci saranno dei seguiti se la fiction dovesse riscuotere un buon successo.

“Io ti cercherò”

Prodotta da Rai Fiction e Publispei, “Io ti cercherò” è diretta da Gianluca Maria Tavarelli e racconta la tormentata storia dell’ex poliziotto Valerio alle prese con l’apparente suicidio di suo figlio Ettore. Il grande protagonista di questa nuova fiction Rai sarà Alessandro Gassman, che negli anni ha preso confidenza con i ruoli polizieschi.