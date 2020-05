Silvia Provvedi risponde alle domande sul parto: ecco le sue emozioni e sensazioni, la data prevista e dove avverrà, le sue parole nel dettaglio.

Silvia Provvedi sta per diventare mamma per la prima volta. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona, oggi impegnata con l’imprenditore Giorgio De Stefano, è in attesa della sua prima figlia, una femminuccia. Inutile dire che l’emozione è alle stelle per questo nuovo arrivo! Silvia sta condividendo con i suoi followers le varie fasi della gravidanza e mostra spesso il suo bellissimo pancione sui social. Al settimo cielo anche sua sorella Giulia, che con lei forma il duo ‘Le Donatella’, la quale dedica spesso parole dolci alla sua gemella e soprattutto alla piccola in arrivo. Nelle ultime settimane in particolare, il profilo Instagram della Provvedi pullula di foto del suo pancione che cresce di settimana in settimana. Silvia, che ha un rapporto sempre molto aperto con i suoi followers, poco fa ha deciso di rispondere alle loro domande e curiosità, parlando proprio del parto che si avvicina, dalle emozioni che sta provando alla data presunta e il luogo in cui nascerà la piccola: ecco le sue parole.

Silvia Provvedi risponde alle domande dei fan sul parto: emozioni, data presunta e luogo in cui avverrà, ecco le sue parole

Silvia Provvedi è sempre molto presente e attiva sui social e utilizza spesso il suo profilo Instagram per raccontare la sua vita quotidiana e condividere le sue emozioni con i suoi tantissimi followers. Anche in questi ultimi mesi la ‘Donatella’ ha mantenuto un bellissimo rapporto con i suoi fan, mostrando loro le immagini e i vari momenti della sua gravidanza. Poco fa, durante una sessione di domande e risposte su Instagram, Silvia ha parlato del parto che si avvicina, confessando le sue sensazioni ed emozioni. “Sei agitata per il parto?”, le ha chiesto un utente, al quale lei ha risposto in maniera inaspettata, dicendo che non si sente particolarmente ansiosa: “So indubbiamente che non è una passeggiata, però non ho ansia, sono molto tranquilla. Anzi, in realtà non vedo l’ora”, ha detto Silvia.

Molti, invece, hanno chiesto a Silvia dettagli sul parto, ovvero sulla data e sul luogo in cui avverrà. La Provvedi ha spiegato che data presunta è prevista tra fine giugno e inizio luglio, ma ovviamente non è dato sapere quando accadrà. Sul luogo, invece, ha detto che sarà a Milano, dove vive da ormai 7 anni.

Silvia ha infine svelato che lei e il suo compagno stanno per trasferirsi in un’altra casa e che la cameretta della piccola sarà bianca.