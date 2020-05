Skam 5 si farà? Parla lo sceneggiatore: la sorprendente rivelazione

A poche ore dall’uscita della quarta stagione, tutti vogliono sapere se Skam 5 si farà oppure no: ecco la rivelazione dello sceneggiatore e regista.

Sono trascorsi soltanto pochissimi giorni da quando la sua quarta stagione è stata trasmesso online su Netflix e Tim Vision, eppure la domanda che tutti i suoi fan si stanno ponendo in questi ultimi giorni è la seguente: Skam 5 si farà? La famosissima e seguitissima serie televisiva concentrata su un gruppo di ragazzi romani, lo sappiamo, riscuote, stagione dopo stagione, un successo davvero incredibile. È proprio per questo motivo che, senza alcun dubbio, tutti i suoi telespettatori non vedono l’ora di sapere se le vicende del gruppo di liceali continueranno oppure, purtroppo, questa sarà l’ultima volta che li vedranno. A rivelare ogni cosa è stato il registra o le sceneggiatore della serie. Che, in una recentissima intervista per Fanpage, ha chiaramente detto quali sono le sue prossime intenzioni. Siete proprio curiose di conoscerle? Diamoci uno sguardo insieme.

Skam 5, la sorprendente rivelazione dello sceneggiatore: si farà?

Skam 5, quindi, si farà o non si farà? Questa è la domanda che, da quando è uscita la quarta stagione, tutti i suoi fan si stanno facendo. Seppure sia stata messa online da pochissimi giorni, i fan della famosa e seguitissima serie televisiva non vedono l’ora di saperlo. Ecco, a tal proposito è intervenuto il regista e sceneggiatore. In una recentissima intervista per Fanpage, Ludovico Bessegato ha chiaramente detto quali sono le sue intenzioni. ‘Non si può mai dire che una serie è veramente finita’, ha risposto lo sceneggiatore alla domanda se il finale di stagione un po’ ‘aperto’ per ciascuno dei ragazzi facesse intendere qualche cosa. Tuttavia, stando a quanto rivelato dal diretto interessato, sembrerebbe che, al momento, Bessegato voglia ‘stoppare un attimo la testa, sedersi sul divano e godere questa cosa con chi l’ha realizzata con lui’. Ovviamente, qualora la quinta stagione gli venisse proposta ed, ovviamente, ci fossero tutte le condizioni, certo, sarebbe tutta un’altra questione. ‘Perché no’, ha infatti risposto.

Quindi, da come si può chiaramente capire, al momento, non si è parlato ancora di quinta stagione. Anche perché, come lo stesso Ludovico Bessegato ha sottolineato a Fanpage, sono tantissime le ‘parti’ che dovrebbero discutere per un ipotetico proseguo di Skam. In ogni caso, qualora si raggiungesse un ‘accorto’, il regista non affatto esclude un suo continuo. Che ne pensate voi?