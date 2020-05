Come far durare la tinta più a lungo: idee e consigli

Abbiamo imparato una importante lezione: dobbiamo saper prenderci cura dei nostri capelli in autonomia, non solo affidarci ai parrucchieri. Ecco come far durare di più la tinta.

Siamo rimasti a casa per tantissimo tempo. Più di 40 giorni in cui tutto il mondo esterno era fermo e quindi anche i servizi come parrucchieri ed estetisti hanno dovuto chiudere i battenti, lasciandoci con chiome selvagge e incolte. Per chi poi era abituato a farsi la tinta la situazione è stata ancora più tragica, in quanto i parrucchieri non potevano intervenire in alcun modo. Ora che il 18 si avvicina e, finalmente, potremo tornare dai nostri hair stylist di fiducia, ci andiamo con un’ottica diversa. Facciamo la tinta, ma dobbiamo capire come farla durare più a lungo possibile perché… non si sa mai.

Consigli per far durare la tinta ai capelli più tempo possibile

Cosmopolitan, da sempre sul pezzo in campo di moda e stile, ha così messo a disposizione delle sue lettrici e lettori una serie di aggiornamenti interessanti inerenti il come far durare la tinta più a lungo possibile. Trattamenti alla cheratina o al collagene, ad esempio, sono ottimi alleati per curare la salute del capello. Se infatti questo rimane sano e vigoroso, molto probabilmente non si spezzerà e sarà in grado di assorbire meglio il colore facendo durare così molto più a lungo. Altro consiglio è quello poi di usare un balsamo e uno shampoo colorato che possa aiutare a mantenere il colore vivo e rallentare quindi la perdita del colore. Nutrendo i capelli e dandogli un po’ di riflessi, vedrete che la vostra tinta sarà come appea fatta, giorno dopo giorno. Cercate poi, salvo evidenti e comprovate necessità, di non lavarvi troppo spesso i capelli perché potreste danneggiarli e soprattutto facilitare l’abbandono del colore. Fate poi attenzione anche ai phon troppo caldi o alle piastre e ai ferri per i ricci.

Il caldo eccessivo è un evidente nemico del colore e della tinta, quindi è sempre meglio cercare di ridurre l’utilizzo di questi mezzi il più possibile per preservare il colore naturale e splendente. Cercate poi di proteggere anche i capelli dal sole eccessivo con degli spray appositi. Solo così il vostro colore rimarrà quello originale e, soprattutto, durerà più a lungo.