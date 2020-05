Amici Speciali, Stash rivela cosa fa Sabrina Ferilli durante le prove del nuovo talent di Maria De Filippi.

È iniziata lo scorso venerdì la nuova entusiasmante avventura di Amici Speciali. Una versione del tutto nuova del talent show di Maria De Filippi, dove a sfidarsi sono alcuni tra i più amati ex allievi delle passate edizioni dello show. Una sfida che, più che una vera e propria competizione, è un gioco: il ricavato di ogni televoto viene devoluto interamente alla Croce Rossa Italiana. E tra i concorrenti ufficiali di questa nuova edizione c’è anche lui, Stash, con i The Kolors. La band ha trionfato nell’edizione 14 del talenti della De Filippi, nel 2015. Successivamente, il cantante napoletano è diventato uno dei professori di canto della trasmissione. Per poi ritornare tra gli allievi, proprio ad Amici Speciali! Un’esperienza bellissima per Stash, di cui ha parlato in una diretta su BillBoard Italia. Tra le altre cose, il cantante ha svelato anche un curioso retroscena su uno dei giurati del talent, Sabrina Ferilli. Curiosi di scoprire cosa fa durante le prove? Ecco le parole del leader dei The Kolors.

Amici Speciali, Stash rivela cosa fa Sabrina Ferilli durante le prove del nuovo talent di Canale 5

È uno dei prof di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi, ma è tornato a mettersi in gioco come concorrente ad Amici Speciali. Parliamo di Stash Fiordispino, leader dei The Kolors. La band ha emozionato tutti durante la prima puntata della nuova versione del talent, arrivando anche sul podio della prima serata. Ma c’è anche un altro aspetto della prima puntata che non è passato inosservato: le mozzarelle! La conduttrice infatti ha scherzato sul fatto che Stash tentasse di corrompere la giuria promettendo mozzarelle. E durante la diretta a Billboard Italia, il cantante ammette di aver fatto la ‘proposta’ alla Ferilli: “Quando c’era Sabrina Ferilli durante le prove veniva a salutarci e io le dicevo lei è in giuria? Lei mi rispondeva si, allora io dicevo ‘se mi dai l’indirizzo le mando delle mozzarelle, ma lei non deve votarmi per forza!'”. Da qui il simpatico siparietto delle ‘mozzarelle’, nato durante la diretta di venerdì 15 maggio.

La prima puntata di Amici Speciali ha regalato emozioni e tante risate. Il vincitore della prima serata è stato il ballerino Alessio Gaudino. Quali sorprese ci attenderanno nel secondo appuntamento? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo!