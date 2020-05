Coronavirus, Crisanti: “Il virus non è mutato e non è cambiato per nulla”, le parole del direttore di microbiologia dell’Università di Padova.

“Non vi sono evidenze che siano diminuiti virulenza e R0”. Queste le parole di Andrea Crisanti, direttore di microbiologia dell’Università di Padova, durante l’intervento di ieri sera nella trasmissione di Fabio Fazio Che Tempo che Fa. Crisanti spiega come il virus non si definisca con l’aggettivo”potente”, ma con due parametri, che sono appunto virulenza e R0.

“Il virus non è cambiato e non è mutato per nulla”, lo ha dichiarato a Che Tempo che fa Andrea Crisanti. Il direttore di microbiologia dell’Università di Padova ha sottolineato come non ci sia stata diminuzione di virulenza e R0, ma ha aggiunto: “Quella che è diminuita è la carica infettante, si sa che anche in altre malattie la carica infettante ha un ruolo importante per il decorso”. Crisanti spiega se una persona si infetta con 10 virus, la situzione è diversa rispetto all’infezione con un milione di virus, ma sottolinea che il virus non è mutato: “Quando un virus entra in una nicchia ecologica, nel caso specifico siamo noi, la cosa più probabile che accada è un aumento di virulenza”.

Queste le parole di Andrea Crisanti, proprio alla vigilia di quello che possiamo definire il secondo step della Fase Due. Dal 18 maggio, infatti, le misure restrittive presenti sul nostro territorio sono state ulteriormente allentante e molti negozi (come barbieri e parrucchieri) hanno potuto rialzare le serrande in anticipo rispetto alla prima indicazione del 1 giugno. Inoltre, non vi sarà più l’obbligo dell’autocertificazione per gli spostamenti all’interno della regione. Per quelli tra regioni, invece, bisognerà aspettare il 3 giugno.